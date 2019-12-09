Какой завтра праздник: обычаи и традиции 10 декабря

Новости Украины:Верующие чествуют один из важнейших образов – икону Пресвятой Богородицы, которая называется "Знамение".

Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают преподобного Романа Антиохийского, исцеляющего от бесплодия и тяжелых недугов.

Также в храмах почитается икона Знамение Божией Матери. В народе же отмечают Романов день.

Традиционно, 10 декабря наши предки шли в церковь, чтобы помолиться у иконы Богоматери "Знамение". Просили у нее защиты от ссор в семье и всякого врага, помощи в поиске потерянной вещи.

Обращались также с молитвой к святому лику Романа перед дальней дорогой, или же с просьбой избавить от несчастий и горестей. Женщины молили преподобного Романа подарить радость стать матерью.

На Знамение был обычай прогонять все печали и неурядицы с помощью обряда на ветер. Для этого нужно было встать на рассвете, не умываясь, не расчесываясь, тепло не одеваясь, выйти во двор и встать к ветру лицом, чтобы выдул все плохое. После вернуться домой, умыться проточной водой, прочитать молитву Матери Божией, трижды перекрестившись, и подмести пол в доме.

В Романов день рыбаки на рыбалку не ходили, так как по приметам считалось, что рыба 10 декабря прячется как можно глубже, и, соответственно, улова не будет.

Охотники ходили в лес на поиски сброшенных лосиных рогов. Такой трофей мог стать и украшением дома, и полезной вещью.

Если 10 декабря было тепло, то вязать, шить или ткать было нельзя. Согласно примете, можно зашить тепло, что и станет причиной гибели озимых.

Зато можно было готовить разные пироги, чтобы в доме пахло выпечкой, завлекающей тепло, уют и комфорт, а также избавляющей от плохих дум, которые часто и являются причиной раздоров и недомолвок в семье.

Девушки, вышедшие этой осенью замуж, молились у иконы Знамение о скором пополнении в семействе. При этом они поглаживали живот, представляя, как в нем растет малыш.

После захода солнца на Знамение Пресвятой Богородицы женщины зажигали лучины и проводили различные обряды и ритуалы, читали заговоры.

Что можно делать 10 декабря

Если с самого утра стать лицом к северному ветру, то по приметам, все беды и печали с ним пройдут.

Сегодня стоит помолиться святому Роману об избавлении от бесплодия. Святой Роман обладал даром чудотворения и помог многим бесплодным женщинам излечиться.

Внимательно присматривайтесь к звездному небу, полету птиц, облаков, ветра. Все в природе имеет знаки для тех, кто владеет искусством толкования знаков и символов. В этот день по облакам и звездам гадают на будущую погоду.

Что нельзя делать 10 декабря

Нельзя что-либо вязать или шить, так как таким образом можно зашить тепло в доме.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и бедность.