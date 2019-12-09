Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров "нормандской четверки"
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров "нормандской четверки"
В Украине официально заработала новая таможня
В Украине официально заработала новая таможня
"Прошу прощения": Михайличенко извинился перед фанатами Динамо
"Прошу прощения": Михайличенко извинился перед фанатами Динамо
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 10 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 10 декабря

Какой завтра праздник: обычаи и традиции 10 декабря

Смотрите фото (3)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 10 декабря
10:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Верующие чествуют один из важнейших образов – икону Пресвятой Богородицы, которая называется "Знамение".

Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают преподобного Романа Антиохийского, исцеляющего от бесплодия и тяжелых недугов.

Также в храмах почитается икона Знамение Божией Матери. В народе же отмечают Романов день.

Традиционно, 10 декабря наши предки шли в церковь, чтобы помолиться у иконы Богоматери "Знамение". Просили у нее защиты от ссор в семье и всякого врага, помощи в поиске потерянной вещи.

Обращались также с молитвой к святому лику Романа перед дальней дорогой, или же с просьбой избавить от несчастий и горестей. Женщины молили преподобного Романа подарить радость стать матерью.

На Знамение был обычай прогонять все печали и неурядицы с помощью обряда на ветер. Для этого нужно было встать на рассвете, не умываясь, не расчесываясь, тепло не одеваясь, выйти во двор и встать к ветру лицом, чтобы выдул все плохое. После вернуться домой, умыться проточной водой, прочитать молитву Матери Божией, трижды перекрестившись, и подмести пол в доме.

В Романов день рыбаки на рыбалку не ходили, так как по приметам считалось, что рыба 10 декабря прячется как можно глубже, и, соответственно, улова не будет.

Охотники ходили в лес на поиски сброшенных лосиных рогов. Такой трофей мог стать и украшением дома, и полезной вещью.

Если 10 декабря было тепло, то вязать, шить или ткать было нельзя. Согласно примете, можно зашить тепло, что и станет причиной гибели озимых.

Зато можно было готовить разные пироги, чтобы в доме пахло выпечкой, завлекающей тепло, уют и комфорт, а также избавляющей от плохих дум, которые часто и являются причиной раздоров и недомолвок в семье.

Девушки, вышедшие этой осенью замуж, молились у иконы Знамение о скором пополнении в семействе. При этом они поглаживали живот, представляя, как в нем растет малыш.

После захода солнца на Знамение Пресвятой Богородицы женщины зажигали лучины и проводили различные обряды и ритуалы, читали заговоры.

9 декабря - приметы в Юрьев день
9 декабря - приметы в Юрьев деньЧитать полностью

Что можно делать 10 декабря

Если с самого утра стать лицом к северному ветру, то по приметам, все беды и печали с ним пройдут.

Сегодня стоит помолиться святому Роману об избавлении от бесплодия. Святой Роман обладал даром чудотворения и помог многим бесплодным женщинам излечиться.

Внимательно присматривайтесь к звездному небу, полету птиц, облаков, ветра. Все в природе имеет знаки для тех, кто владеет искусством толкования знаков и символов. В этот день по облакам и звездам гадают на будущую погоду.

Что нельзя делать 10 декабря

Нельзя что-либо вязать или шить, так как таким образом можно зашить тепло в доме.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и бедность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, "Знамение", Какой завтра праздник, Праздник 10 декабря, Икона Пресвятой Богородицы, Романов день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
03 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
04 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 8 декабря: День траура в Украине и вече на Майдане
Итоги дня 8 декабря: День траура и вече на Майдане
Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
В Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Опасности, о которых предостерегают астрологи сегодня
Опасности, о которых предостерегают астрологи сегодня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь