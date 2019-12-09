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Понедельник, 09.12.2019

Турецкий тяжелый беспилотник Akinci взлетел с украинскими двигателями (Видео)

Турецкий тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akinci, оснащенный украинскими двигателями, совершил первый полет. Монтаж украинских силовых установок АИ-450 на первом образце беспилотного летательного аппарата Akıncı был завершен в конце августа, тогда же в Турции провели первые их пуски. Работы по разработке БПЛА при участии украинского предприятия “Ивченко-Прогресс” происходят в рамках созданного совместного украинско-турецкого предприятия между ГП “Укрспецэкспорт” и Baykar Defence. В сентябре 2019 года в Турцию уже была отправлена вторая партия двигателей, в количестве двух единиц, для этих БПЛА. Демонстрация первого прототипа БПЛА Akinci состоялась в 2018 году. БПЛА сможет осуществлять полет на высоте 12 200 м и нести до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 км во внутренних отсеках фюзеляжа. Размах крыльев БПЛА Akinci составляет 20 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг. Ожидаемое время полета – до 24 часов. Среди номенклатуры вооружения Akinci – управляемые ракеты и бомбы, системы радиоэлектронной разведки и борьбы.
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