Скачать
Вторник, 10.12.2019
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы

Праздник Йоль в 2019 году: какого числа и как раньше праздновали

Смотрите фото (3)
Праздник Йоль в 2019 году: какого числа и как раньше праздновали
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Это был священный и важный праздник у кельтских и германских племен, а сегодня его отмечают люди, интересующиеся неоязычеством.

Древний языческий Йоль — один из главных зимних праздников. Зная, какие обычаи и поверья этого празднества сохранились до наших дней, вы привлечете счастье и процветание в свою жизнь.

Традиции праздника Йоль пришли к нам из забытых времен. Это время большого пира, возрождения традиций и обычаев, направленных на защиту от темных сил, встречи солнца, восстающего из мрака и дающего начало новой жизни.

Йоль — праздник зимнего солнцестояния

Для наших предков зима была сложным испытанием. Когда гасли огни Самайна, на мир обрушивалась мгла. Но этот мрак рассеивался, когда приходил Йоль — солнечный праздник зимнего солнцестояния. Йоль соединял мглу со светом и был самым длительным праздником. Начинался он в ночь с 20 на 21 декабря и растягивался на 13 дней. В наше время так много праздновать бывает проблематично, поэтому Йоль отмечают в день зимнего солнцестояния.

Если верить легенде, Женщина-Мать подарила миру младенца, которому еще до рождения суждено было стать Богом Солнца. Каждый Самайн он становился узником в Царстве Тьмы, но на Йоль он возрождался заново. Колесо Года в контексте этого мифа символизирует новую, обретенную после смерти жизнь. В этот день все существа, от троллей до эльфов, от злых духов до различных богов, собирались вместе, чтобы увидеть Бога Солнца и поприветствовать его.

Все обычаи Йоля после появления христианства приписывают к новогодним, и мало кто знает, что эти традиции имеют намного более глубокую и древнюю историю. Новый Год и Рождество буквально вытеснили кельтский праздник. Поначалу народ отвергал христианство, поэтому священнослужители адаптировали языческие традиции под христианские: они никогда не являлись выдумкой, а лишь заменили старые. Многие языческие боги стали православными святыми, а кто-то из них перешел в ряды прислужников Люцифера. То же самое произошло и с традициями, различными празднествами и, конечно, обычаями, пришедшими и зародившимися в культуре древнейших народов и стран

Как отмечать Йоль в 2019 году: традиции праздника

Йоль всегда начинается пышным и веселым застольем. Причем за стол принято садиться вечером, точно как на Новый год. Считается, что чем богаче и сытнее будет стол, тем удачливее и прибыльнее окажется следующий год. Даже животных в такой день нужно накормить досыта и побаловать различными вкусностями.

В остальном день зимнего солнцестояния станет началом очень неоднозначного периода, когда духи из потусторонних миров начнут вмешиваться в жизнь людей. Поэтому очень важно задобрить добрых духов и прогнать злых. Для этого наши предки приносили в дом йольское дерево (аналог новогодней ели) и йольское полено. Древо желаний и полено украшали лентами, шарами, гвоздикой и держали в доме все последующие 12 дней. Можно также разжечь "костер Йоля", который отпугнет недобрых существ.

День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традицииЧитать полностью

Далее следовал "день судьбы", 22 декабря: все, что сделано и сказано до заката этого дня, повлияет на жизнь человека в течение предстоящего года. Самые сокровенные и тайные желания загадываются именно в этот день, а все искренние обещания сбываются и воплощаются в последнюю ночь праздника. Так что будьте осторожнее: словом можно исполнить мечту, а можно наслать на человека проклятье.

В Йоль, согласно традиции, придается веселью и радости каждый, в особенности молодежь, которая веселится в этот праздник от всей души. В современном мире самая длинная ночь года не может проходить без веселой музыки, запоминающегося шоу, моря угощений и вкусной еды, сумасшедших танцев, плясок рядом с костром, а также поцелуев под омелой, которые на Йоль обретают волшебство и дарят счастье влюбленным. Однако помимо гуляний и пиров совершается много языческих обрядов, направленных на сплочение рода и создание успешного будущего каждому родичу.

Йоль можно назвать праздником, который напрямую пересекается с мистическими и загадочными таинствами, обрядами и преображением мира. Его традиции очень схожи с Новогодними, а значит, этот праздник будет несложно встретить, соблюдая все его древние обычаи и уникальные особенности. Ну и, конечно, есть такая примета: как Йоль встретишь, так и сложится весь грядущий год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Йол, декабрь 2019, Праздники в декабре 2019, Йоль в 2019 году, Солнечный праздник зимнего солнцестояния, Зимний праздник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
03 Путин доволен переговорами с Зеленским
04 "Нормандский саммит": переговоры Путина и Зеленского завершены
05 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
На Донбассе погибли трое украинских военных
На Донбассе погибли трое украинских военных
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь