Праздник Йоль в 2019 году: какого числа и как раньше праздновали

Новости Украины:Это был священный и важный праздник у кельтских и германских племен, а сегодня его отмечают люди, интересующиеся неоязычеством.

Древний языческий Йоль — один из главных зимних праздников. Зная, какие обычаи и поверья этого празднества сохранились до наших дней, вы привлечете счастье и процветание в свою жизнь.

Традиции праздника Йоль пришли к нам из забытых времен. Это время большого пира, возрождения традиций и обычаев, направленных на защиту от темных сил, встречи солнца, восстающего из мрака и дающего начало новой жизни.

Йоль — праздник зимнего солнцестояния

Для наших предков зима была сложным испытанием. Когда гасли огни Самайна, на мир обрушивалась мгла. Но этот мрак рассеивался, когда приходил Йоль — солнечный праздник зимнего солнцестояния. Йоль соединял мглу со светом и был самым длительным праздником. Начинался он в ночь с 20 на 21 декабря и растягивался на 13 дней. В наше время так много праздновать бывает проблематично, поэтому Йоль отмечают в день зимнего солнцестояния.

Если верить легенде, Женщина-Мать подарила миру младенца, которому еще до рождения суждено было стать Богом Солнца. Каждый Самайн он становился узником в Царстве Тьмы, но на Йоль он возрождался заново. Колесо Года в контексте этого мифа символизирует новую, обретенную после смерти жизнь. В этот день все существа, от троллей до эльфов, от злых духов до различных богов, собирались вместе, чтобы увидеть Бога Солнца и поприветствовать его.

Все обычаи Йоля после появления христианства приписывают к новогодним, и мало кто знает, что эти традиции имеют намного более глубокую и древнюю историю. Новый Год и Рождество буквально вытеснили кельтский праздник. Поначалу народ отвергал христианство, поэтому священнослужители адаптировали языческие традиции под христианские: они никогда не являлись выдумкой, а лишь заменили старые. Многие языческие боги стали православными святыми, а кто-то из них перешел в ряды прислужников Люцифера. То же самое произошло и с традициями, различными празднествами и, конечно, обычаями, пришедшими и зародившимися в культуре древнейших народов и стран

Как отмечать Йоль в 2019 году: традиции праздника

Йоль всегда начинается пышным и веселым застольем. Причем за стол принято садиться вечером, точно как на Новый год. Считается, что чем богаче и сытнее будет стол, тем удачливее и прибыльнее окажется следующий год. Даже животных в такой день нужно накормить досыта и побаловать различными вкусностями.

В остальном день зимнего солнцестояния станет началом очень неоднозначного периода, когда духи из потусторонних миров начнут вмешиваться в жизнь людей. Поэтому очень важно задобрить добрых духов и прогнать злых. Для этого наши предки приносили в дом йольское дерево (аналог новогодней ели) и йольское полено. Древо желаний и полено украшали лентами, шарами, гвоздикой и держали в доме все последующие 12 дней. Можно также разжечь "костер Йоля", который отпугнет недобрых существ.

Далее следовал "день судьбы", 22 декабря: все, что сделано и сказано до заката этого дня, повлияет на жизнь человека в течение предстоящего года. Самые сокровенные и тайные желания загадываются именно в этот день, а все искренние обещания сбываются и воплощаются в последнюю ночь праздника. Так что будьте осторожнее: словом можно исполнить мечту, а можно наслать на человека проклятье.

В Йоль, согласно традиции, придается веселью и радости каждый, в особенности молодежь, которая веселится в этот праздник от всей души. В современном мире самая длинная ночь года не может проходить без веселой музыки, запоминающегося шоу, моря угощений и вкусной еды, сумасшедших танцев, плясок рядом с костром, а также поцелуев под омелой, которые на Йоль обретают волшебство и дарят счастье влюбленным. Однако помимо гуляний и пиров совершается много языческих обрядов, направленных на сплочение рода и создание успешного будущего каждому родичу.

Йоль можно назвать праздником, который напрямую пересекается с мистическими и загадочными таинствами, обрядами и преображением мира. Его традиции очень схожи с Новогодними, а значит, этот праздник будет несложно встретить, соблюдая все его древние обычаи и уникальные особенности. Ну и, конечно, есть такая примета: как Йоль встретишь, так и сложится весь грядущий год.