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Что не стоит дарить на Новый 2020 год Крысы

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Что не стоит дарить на Новый 2020 год Крысы
09:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Некоторые из даров могут стать причиной неудач и неурядиц.

Дарить подарки — древняя традиция, однако их нужно выбирать с умом. В год Белой Металлической Крысы стоит обратить внимание на то, что не все презенты и сувениры принесут счастье. 

Подарки на Новый год стоит выбирать таким образом, чтобы они не только принесли радость тем, кому предназначены, но и заинтересовали покровителя года. В 2020 году эксперты рекомендуют обратить внимание на то, какие презенты могут не понравится белой Крысе, и отказаться от их покупки. Перед тем, как пойти в магазин и выбрать подарок, стоит ознакомиться с особенностями наступающего года. Нужно учитывать не только его покровителя, но и то, что 2020 будет високосным

Что не подойдет в качестве подарка на год Крысы

Крыса — хозяйственное животное, поэтому вряд ли обрадуется безделушкам. Сувенирная продукция или подарки, придуманные и сделанные наспех, принесут лишь разочарование, причем не только тем, кому они предназначены, но и самому дарителю.

Не стоит дарить средства личной гигиены. Крыса не сторонница частых водных процедур, да и подарки в виде шампуней, дезодорантов и гелей для душа вряд ли будут пределом мечтаний. Исключение могут составить редкие средства, если даритель точно знает о потребностях своего близкого или приятеля.

Дарить в год Крысы живых грызунов — не просто плохой тон. Животными нельзя распоряжаться также, как и неживыми предметами, ведь за животными нужен уход, и не все готовы стать хозяевами грызунов.

Не стоит дарить парфюмерную продукцию. Хозяйка 2020 года чувствительна к запахам, поэтому вряд ли оценит такой презент. В случае, если близкому человеку действительно хочется получить в качестве подарка новый аромат, стоит приобрести сертификат на покупку в нужный магазин.

Под запретом на Новый 2020 год будут фигурки кошек, а также настоящие живые мурлыки. Крысы не в ладах с этими животными, поэтому презенты такой тематики будут попросту оскорбительными, и вряд ли принесут удачу.

Крыса не приемлет вредных привычек, поэтому лучше не останавливаться на алкогольной и табачной продукции. Кроме того, исключить из списка подарков стоит трубки, бокалы, рюмки. Все, что так или иначе касается вредных привычек, не принесет ни добра, ни счастья, ни везения.

Белая Металлическая Крыса не любит дорогих, но бесполезных подарков, поэтому их также стоит исключить. Расточительность и желание похвастать своим материальным положением не принесет дарителю ничего хорошего.

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Какие подарки нельзя дарить в високосный год

В високосный год стоит обходить следующие подарки:

  • зеркала. В случае, если такой подарок разобьется, несчастья будут преследовать как дарителя, так и того, кому был предназначен презент. Кроме того, зеркало может отражать отрицательную энергетику, что также не принесет счастья;
  • свечи. Такой подарок будет символом бед и неприятностей, а также может стать причиной обострения хронических заболеваний. По поверьям свечи являются элементом похоронных церемоний, а в високосном году негатив способен приумножаться, неся разочарования;
  • острые режущие и колющие предметы. Ножи, ножницы, вилки, спицы, крючки, иголки, — все, что может поранить, не стоит дарить в високосный год, чтобы избежать беды. По поверьям такие подарки могут не только рассорить даже самых близких людей, но и стать причиной серьезных травм;
  • носовые платки, жемчуг, носки. Такие вещи принесут лишь неприятности, касающиеся быта, а также станут причиной размолвок с близкими людьми;

Несмотря на то, что существует множество предостережений, выбранный подарок будет залогом счастья, если верить в лучшее и дарить именно то, что хочет близкий человек. Добрые пожелания и искренняя забота будут оценены и хозяйкой года, что принесет лишь счастье.

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