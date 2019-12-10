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Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска

Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
16:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Стало известно, что украинцы больше всего "гуглили" в 2019 году.

Украинцев в уходящем году больше всего интересовали восьмой сезон сериала "Игра престолов", на втором и третьем месте – персоны президента Украины Владимира Зеленского и скончавшейся в марте российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой, свидетельствуют данные исследования запросов в интернет-поисковике Google.

"Политика не проникла в эти запросы. Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше", - заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко на презентации исследования в Киеве во вторник.

Помимо того украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости о болезни заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
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В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Зеленском, Заворотнюк и экс-президенте Украины Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш.

В категории "Фильмы" в 2019 году украинцы наиболее часто искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов "Джокер". Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; в список самых популярных фильмов по версии пользователей "Google Украина" попали также экранизация исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут" и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Лидером в категории телевизионных шоу вновь стал песенный конкурс "Евровидение", а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон "Игры престолов" и драматический мини-сериал "Чернобыль".

"Покупкой года" в Украине стал новый iPhone 11; еще украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов авиаперевозчика МАУ и "Укрзализници".

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Помимо того в 2019 году украинцы хотели узнать, что такое "томос", "подагра" и "формула Штайнмайера", пытались выяснить, как сделать "Инстаграм" темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо, а также интересовались, почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

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Google, Чернобыль, Игра престолов, Потап, Анастасия Заворотнюк, Захар Беркут, Выборы в Украине, Юлия Началова, Подагра, Президентские выборы в Украине, Google Поиск, Формула Штайнмайера, Однажды в Голливуде, Томос, MARUV, Билли Айлиш.
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