11 декабря - приметы и обряды в Сойкин день

Новости Украины:11 декабря на Киевской Руси прозвали Сойкин день в честь всем известной птички.

В этот день чествовали сойку — небольшую птицу с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом. Слово "сойка" представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы — "соя", — которое, в свою очередь, происходит от глагола "сиять". Птица получила это название за яркое оперение.

Сойка — лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Может она воспроизводить и другие звуки — от стука топора до человеческого голоса. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

Узнать, что тебя ожидает, в этот день можно было и без помощи птицы-сойки. Крестьяне подходили к колодцу и слушали воду: если слышалось позвякивание — можно было ждать прибыли, а если тишина стояла — на успех не стоило рассчитывать.

Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого в ближайший сугроб бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая — напротив, не нужно было ждать дохода.

Приметы на 11 декабря:

Если слышен плеск в колодце, значит и деньги будут водиться.

Вода на реке тихая - зима будет спокойной, шумная - жди метели.

Если взошла заря багряная - грядут большие ветры.

Поросенок визжит в саже - к холодам.

Гуси часто хлопают крыльями - потеплеет.

Что нельзя делать, а что нужно

Считалось, что если в этот день увидел сойку – нужно следовать за нею: птичка укажет человеку путь к его счастью.

А еще на Сойкин день есть гадание на деньги: в сугроб надо кинуть несколько монеток разного номинала. Если вытащит человек первой ту монетку, что большего номинала – то быть ему при деньгах и удачливым в новом году. А если самую мелкую вытащит – придется только на свои силы уповать, удача не выручит.

По народным поверьям, 11 декабря нельзя:

ругаться – счастье спугнуть можно;

что-либо из дома занимать, особенно соседям.