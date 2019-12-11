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11 декабря - приметы и обряды в Сойкин день
11 декабря - приметы и обряды в Сойкин день

11 декабря - приметы и обряды в Сойкин день

11 декабря - приметы и обряды в Сойкин день
07:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:11 декабря на Киевской Руси прозвали Сойкин день в честь всем известной птички.

В этот день чествовали сойку — небольшую птицу с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом. Слово "сойка" представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы — "соя", — которое, в свою очередь, происходит от глагола "сиять". Птица получила это название за яркое оперение.

Сойка — лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Может она воспроизводить и другие звуки — от стука топора до человеческого голоса. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее. 

Узнать, что тебя ожидает, в этот день можно было и без помощи птицы-сойки. Крестьяне подходили к колодцу и слушали воду: если слышалось позвякивание — можно было ждать прибыли, а если тишина стояла — на успех не стоило рассчитывать.

Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого в ближайший сугроб бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая — напротив, не нужно было ждать дохода.

Приметы на 11 декабря:

  • Если слышен плеск в колодце, значит и деньги будут водиться.
  • Вода на реке тихая - зима будет спокойной, шумная - жди метели.
  • Если взошла заря багряная - грядут большие ветры.
  • Поросенок визжит в саже - к холодам.
  • Гуси часто хлопают крыльями - потеплеет.

Что нельзя делать, а что нужно

Считалось, что если в этот день увидел сойку – нужно следовать за нею: птичка укажет человеку путь к его счастью.

А еще на Сойкин день есть гадание на деньги: в сугроб надо кинуть несколько монеток разного номинала. Если вытащит человек первой ту монетку, что большего номинала – то быть ему при деньгах и удачливым в новом году. А если самую мелкую вытащит – придется только на свои силы уповать, удача не выручит.

По народным поверьям, 11 декабря нельзя:

ругаться – счастье спугнуть можно;

что-либо из дома занимать, особенно соседям.

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Приметы, Обряды, 11 декабря, Праздники в декабре, Сойкин день, Приметы 11 декабря.
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