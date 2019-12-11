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Последнее полнолуние 12 декабря 2019 года: что категорически нельзя делать в этот день

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Последнее полнолуние 12 декабря 2019 года: что категорически нельзя делать в этот день
07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Благодаря информации о грядущем дне, полученной заранее, получится подготовиться к неожиданным поворотам судьбы и не упустить своей выгоды.

Полнолуние — особое время, когда энергетика пространства ощутимо меняется. Декабрьская Полная Луна внесет свои коррективы, и к ним стоит подготовиться заранее, чтобы исключить неприятности и привлечь в жизнь благополучие.

В уходящем году Полнолуние пройдет в Знаке Близнецов, что вносит нотку хаоса из-за переменчивой энергетики созвездия. Несмотря на разгар рабочей недели, в четверг 12 декабря события могут развиваться не так, как было запланировано. В связи с этим эксперты рекомендуют держать в голове запасной план и тренировать выдержку, чтобы исключить неприятности и потакание сиюминутным капризам.

Что нельзя делать в декабрьское Полнолуние

Игнорировать страхи. В день Полнолуния обостряется интуиция, которую нельзя задвигать на второй план. Иррациональные страхи смогут завладеть разумом, что позволяет разобраться в себе и наконец найти причину, которая мешает вдыхать полной грудью и наслаждаться каждыми прожитым днем.

Потакать вредным привычкам. Переменчивая энергетика Близнецов может подтолкнуть к сиюминутным порывам, которые вряд ли положительно повлияют на будущее. В связи с этим эксперты советуют отказаться не только от употребления алкоголя, но и от разрушительных эмоций. Яркие чувства могут стать причиной превышения скорости, что может закончиться неприятностями как с законом, так и со здоровьем.

Ссориться. Конфликты в дни Полнолуний могут обернуться серьезными последствиями, а в четверг, когда Полная Луна находится в Близнецах, эмоции могут спровоцировать сильные ссоры как в деловой среде, так и с близкими.

Рисковать. Риск не всегда будет благородным, а в Полнолуние такое поведение может стать началом множества проблем. Спонтанные решения способны отдалить от цели и спровоцировать отток денежных средств.

Переоценивать свои возможности. Прилив сил в декабрьское Полнолуние приведет к успеху, однако лишь в том случае, если человеком будет двигать расчетливость. В противном случае, если переоценить себя, мы повышаем риск потерять наработанное, а вместе с ним и авторитет.

Что можно делать в Полнолуние 12 декабря

Стремиться вперед. В день Полнолуния цели достигаются значительно быстрее, если руководствоваться голосом разума, следовать разработанному плану и сверять действия с интуицией. Такой тандем поможет обойти ловушки судьбы и значительно продвинутся вперед. Однако астрологи рекомендуют анализировать каждый шаг, чтобы не ошибиться и не перепутать голос интуиции с эмоциональным всплеском.

Развивать таланты. Декабрьское Полнолуние усиливает природные качества, а значит, в четверг можно преуспеть в любимой стезе. Творческие порывы не стоит ограничивать, ведь они могут стать началом увлекательного путешествия по потаенным уголкам души, а также вполне могут привести к тому, что хобби станет дополнительным источником заработка.

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Налаживать отношения. Несмотря на то что декабрьское Полнолуние пройдет в хаотичном режиме, в четверг под эгидой Юпитера удачным будет налаживание отношений. В такой период важно смело идти вперед, если есть уверенность в том, что все идет своим чередом. Примирение со второй половинкой не стоит откладывать, зарываясь в дела или прикрываясь срочными встречами. Тем, кто находится в поиске пары, стоит заручиться поддержкой талисманов, а также не игнорировать медитации, позволяющие снять стресс и перепады настроения.

Освобождаться от прошлого. Уходящий год — отличное время для того, чтобы разграничить настоящее и прошлое. В день Полнолуния получится оставить в прошлом все, что причиняло боль или мешало двигаться вперед. Особенно это касается токсичных отношений и неуверенности в себе. Четкая визуализация будущего поможет найти силы для того, чтобы закрыть дверь и оставить за спиной все, что причиняло боль.

Заниматься карьерой. Карьерный рост под влиянием Полнолуния в Близнецах — не самая простая задача, однако с поддержкой Юпитера получится сделать шаг вперед. Тем, кто мечтает о новой должности, астрологи также не рекомендуют сидеть на месте и ждать чуда. Активность и уверенность в своих действиях обязательно принесет свои плоды.

Лунные календари позволяют заглянуть в будущее, составить планы на ближайшее время и счастливо избежать многих неприятностей. Выстроить планы таким образом, чтобы дела шли в гору, помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном ежедневном календаре. 

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