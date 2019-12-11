Пасмурно, сыро и тепло: в среду украинцам обещают осеннюю погоду

Новости Украины:В Украине в среду ночью и утром туман, на Закарпатье, Прикарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

В ближайшие сутки, 11 декабря, погода в Украине будет пасмурной и сырой, и хотя территория страны останется в теплой воздушной массе, из-за облачности и туманов дневная температура будет не очень высокой, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В среду на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (на крайнем юге днем 5-8 ° тепла).

В Киеве - без существенных осадков, ночью и в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 декабря самая высокая температура днем была 10,7 в 1960г., самая низкая ночью -20,8 в 1921г.

Прогноз погоды на 11 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +0...+2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – +2...+4

Винница – 0...+2

Одесса – +6...+8

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 1... + 3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3

На 12 декабря синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях небольшой дождь , местами с мокрым снегом. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге местами кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Одесской области и в Крыму до 8°.

В Киеве - ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 12 декабря, фото: meteo.gov.ua

13 декабря на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Одесчине и в Крыму до 8°.

На Киевщине 13 декабря облачно с прояснениями. Без осадков, лишь ночью небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 13 декабря, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 14 декабря днем в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 15 декабря дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза (14 декабря на востоке страны до 6° мороза), днем 1-7° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-7° мороза; днем около 0°.

В столичном регионе 14 декабря осадков не ожидается; 15 декабря дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 14 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2020 в Украине из-за появления новых данных. Как сообщается, украинцы встретят год Крысы с несильным морозами и снегом. Об этом заявил в своем прогнозе на зиму народный синоптик Леонид Горбань. При этом позже появились другие прогнозы, согласно которым в Украине 31 декабря ожидается "плюсовая" температура.

Как сообщал Леонид Горбань, 2020-й год украинцы встретят с незначительными морозами.

"После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13... -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом", - рассказал синоптик в недавнем прогнозе.