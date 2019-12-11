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Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря

Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря

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Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
10:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Ранее Парамона называли Зимоуказателем, поскольку именно в этот день можно было предсказать погоду на ближайшее время.

В церкви 12 декабря почитается память святого Парамона, который пострадал за веру вместе с другими 370 мучениками в 250 году. Как известно, Парамон был заключен в темницу язычниками, которые принуждали его отречься от христианского учения. Именно Парамон изначально заступился за праведных христиан, в отношении которых были организованы массовые гонения. В результате, его подвергли мучениям, а потом обезглавили вместе с остальными арестованными.

Если, к примеру, "На Парамона утро красное - быть всему декабрю ясным", а коли "Парамон со снегом пришел - жди метелей до Николина дня". Багряная заря с Парамона на Андрея сильные ветры предсказывала, а если день выдавался тихим и безветренным - готовились к наступлению сильных морозов.

Но главной приметой 12 декабря все-таки снег оставался, который ждали все с большим нетерпением. И до Парамона, конечно, "мело да сыпало", но: "Не тот снежок, что метет, а тот, что с неба идет", и чем больше его на замерзшую землю просыплется, тем теплее ей будет зиму коротать. Всем известно: "Земля без снегу - не быть хлебу", а если "Поле зимой гладко - то в сусеке будет сладко".

Судя по всему, редко Парамон ожидания людей обманывал, недаром же его называли в народе: "Парамон - задуй полы, заснежи долы". Бывало, выпадали года, когда под тяжестью снега не только ветви деревьев ломались, но и крыши крестьянских домов прогибались и рушились, будто оправдывая сложенную когда-то поговорку: "Снег на все ложится - никого не боится". Так что "Пришел Парамон - снег с крыши вон", и не абы как, а только с помощью метлы или веника, иначе не зимой, так под весенними дождиками крыша непременно прохудится.

Кстати, веник в крестьянском доме был не простым предметом домашнего обихода, и обращались с ним аккуратно и осторожно. Под веником, говорят, сам домовой любил часок-другой вздремнуть, в сухих банных вениках банники обитали, а в старом помеле "нечистые" прятались.

Погоды к 12 декабря устанавливались достаточно холодные, и люди верили то, что в это время Зима бродит в медвежьей шкуре по улицам и даже крышам, будит женщин рано утром, чтобы те топили печи и готовили еду, поскольку по утрам вставать было очень тяжело. Существовала еще одна интересная примета: в этот день необходимо было кормить кур гречихой только из правого рукава – так они начнут раньше нестись. Кроме того, в западную стену бани вбивали гвоздь в нижнее бревно, чтобы постройка была прочной, и никто в семье не болел.

Были распространены 12 декабря девичьи гадания, имелись и приметы, связанные с этим днем. Так, девушки замешивали тесто на речной воде, для чего подходили к водоему 3 раза и приносили воду во рту. Когда зачерпывали воду, то смотрели, что попадается в руки. Камушки предрекают брак со строителем, земля – с хлеборобом, рыба – с рыбаком. Выпечку потом ставили на скамью, и девушки приносили своих петухов. Чей петух первым попробует хлеб, та девушка и свадьбу сыграет раньше.

Традиции и обычаи дня

Земля на Парамона каменеет, а речки замерзают. Большая рыба оседает в ямах, а мелкая плавает на поверхности. Её можно в проруби увидеть.

Согласно поверью, с этого дня зима в медвежьей шубе ходит, по крышам стучит, вставать бабам велит. Пришло время каши варить и печи топить.

К этой дате желательно запастись дровами на зиму. Ведь лес может замести и тогда поленьев не достать. Поэтому заранее о русской печи подумать надо.

За печкой, согласно преданиям, живет хозяйственный и добрый дух воструха, который является дальним родственником домового. Имя своё он получил, потому что держит ухо востро и чутко наблюдает за происходящим в доме. Он следит, чтобы в доме ничего не пропало и не даст вору скрыться. Также воструха оберегает молодых девушек, охраняя их непорочность и красоту – качества, которые считались главными достояниями семьи.

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Соседями вострухи были озорные духи – запечник и запечница. Такие мелкие неприятности, как разбитая посуда или пропавшая вещь люди на них списывали.

На Парамона забивали гвоздь в нижнее бревно в стене бани, расположенной с западной стороны. Делали это, чтобы баньку никто не испортил, и парильщики не приобрели в ней болезни.

В этот день было принято ходить по соседям и друзьям и просить взаймы. Одалживали всё что угодно: яйца, хлеб, молоко, деньги. Тот человек, который сможет взять хоть что-то в долг будет весь год счастливым, здоровым и везучим.

А вот в денежных делах 12 декабря следует быть осторожным, чтобы самому себя не объегорить.

В этот день наказывали врагов и обидчиков. Для этого кипятили ножи и читали над ними специальное заклинание, после чего у человека, который досадил, могло пошатнуться здоровье.

Считается, что 12 декабря – день с плохой энергетикой. Чтобы оградить себя от тёмных сил нужно утром зажечь любую благовонную палочку и став лицом к южному углу главной комнаты начертить в воздухе горящей палочкой крест и круг. После чего палочку острой стороной следует направить в центр круга и произнести: "Иешуа". Такие же действия провести и в остальных углах комнаты.

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