Украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги онлайн

Новости Украины:Пока что навигационная система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях, но в дальнейшем должна заработать по всей стране.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало работать в тестовом режиме с навигационной системой Waze во Львовской и Днепропетровской областях, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"Отныне все жалобы на автодороги пользователей программы собираются в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени. Таким образом, ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране, а также будет оперативно получать уведомления о гололедице или ограничениях в движении из-за аварии и реагировать на них", - поясняется в сообщении.

Агентство отмечает, что в системе вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если последние их добавили.

Планируется, что в дальнейшем Waze должна заработать по всей стране.

"Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Как сообщалось, система взвешивания транспорта в движении WiM (Weight in Motion) в рамках пилотного проекта "Укравтодора" в ноябре 2019 года зафиксировала на одной из своих площадок (WiM-2) на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.

В настоящее время WiM еще вводится в эксплуатацию. Всего "Укравтодор" запускает шесть подобных площадок взвешивания транспорта в движении на ключевых въездах в Киев. Далее агентство намерено запускать ее и в других регионах.