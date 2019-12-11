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Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники

Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
13:51 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество.

В конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает fakty.com.ua.

По его прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 градусов ночью.

На православное Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

Ранее сообщалось, что погода на Новый год и Рождество в Украине будет теплой, снега синоптики не обещают.

Напомним, в ближайшие сутки погода в Украине будет пасмурной и сырой, и хотя территория страны останется в теплой воздушной массе, из-за облачности и туманов дневная температура будет не очень высокой, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

На Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (на крайнем юге днем 5-8 ° тепла). В Киеве - без существенных осадков, ночью и в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

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Согласно прогнозу Натальи Диденко, пока Европу заливают дожди, у нас сохранится, в основном, сухая ветреная погода. Температура воздуха ночью от небольшого "минуса" до небольшого "плюса". Днем от 2 до 5 градусов тепла. На юге воздух прогреется до + 6 + 9 градусов.

По словам Диденко, ночные и утренние туманы продолжат "блуждать", если их не разгонит завтрашний порывистый юго-восточный ветер.

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Снег, Мороз, Рождество, Новый год, Синоптики, Погода на Новый год.
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