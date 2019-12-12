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Четверг, 12.12.2019
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День Андрея Первозванного: дата, история, традиции

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Когда православные отмечают день святого Андрея Первозванного 2019 и на какие приметы важно обратить внимание.

Каждый год 13 декабря Православная церковь чтит память Святого Андрея Первозванного. 

Данный праздник не относится к числу великих или двунадесятых, но его со всей смелостью можно назвать важным и особенным для церкви и всех верующих. Постарайтесь прожить этот день с максимальной духовной пользой для себя и для своих близких.

История и смысл праздника

Большинству апостолов посвящены отдельные праздники, и Андрей Первозванный не является исключением. При жизни он неотступно следовал за Христом, начав свой путь вместе с братом — апостолом Петром. Андрея Иисус призвал стать его учеником первым, поэтому его так и прозвали — Первозванный. Произошло это близ реки Иордан, почти сразу после крещения Христа Иоанном Предтечей.

Андрей Первозванный был казнен в Греции за распространение слова о Христе. В Патрах на предполагаемом месте смерти воздвигнут храм в его честь. Казнен апостол был на косом Х-образном кресте. Этот крест назвали Андреевским, а впоследствии он стал изображаться на флаге русского флота. Многие считают его покровителем России.

Традиции и обычаи праздника 13 декабря

В этот день во всех церквях чтят святого молитвами. Если у вас не будет возможности посетить церковь, постарайтесь прочитать молитву Андрею Первозванному дома. Попросите святого о счастье и семейном благополучии, ведь он покровительствует семье, узам брака.

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В этот день стоит получить благословение всем, кто выходит в море или уже находится в плавании. Церковнослужители советуют причаститься и исповедаться военнослужащим, людям, которые часто находятся в разъездах и в командировках, чья работа связана с опасностью и риском.

Никаких особых запретов для верующих 13 числа не будет, кроме тех, что действуют для актуального в это время Рождественского поста. 13 декабря — особый день, когда стоит вспомнить жертву, на которую пошел святой ради веры, а также попробовать сделать что-то хорошее для своих близких, детей или второй половинки. Все добрые начинания будут поощряться Господом.

Отличным подарком в этот день будет икона Андрея Первозванного, которая будет защищать вас и ваших близких от беды и подарит удачу, терпение, смелость. Будьте добры к людям и принимайте их добро с достоинством.

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Праздник, История, Традиции, Приметы, 13 декабря, День Андрея Первозванного, День Андрея.
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