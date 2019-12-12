Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания

Новости Украины:Узнайте самые популярные гадания на праздник святого Андрея – от жутких до забавных.

День Андрея Первозванного – одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа – является важным православным праздником. Ежегодно его отмечают 13 декабря.

В народе верят, что в ночь на Андрея являются волшебной, одной из самых мистических в году. Считается, что она может открыть человеку тайну будущего, а именно – дать девушкам ответы на самые сокровенные вопросы. И хотя церковь гадания на Андрея не одобряет – это не останавливает большинство незамужних девушек, которые желают заглянуть в свое будущее.

Что нельзя делать перед гаданием

В день святого Андрея, как считается, гадать должны только девушки или женщины. По заведенному обычаю, девушки накануне праздника соблюдают пост и вообще молятся ему о даровании хороших женихов.

Наиболее интересными на Андрея являются ритуалы гадания на своего будущего жениха в кругу подруг. И даже если девушка не суеверная и скептически относится к таким старым обычаям, как гадание – это отличная возможность в мистической атмосфере весело провести время с подружками.

Самые популярные гадания на Андрея

Гадание на имя суженого

После полуночи девушка должна выйти на улицу и спросить имя у первого встречного мужчины. Считается, что именно таким и будет имя ее суженого.

Гадание на бумажках

В ночь на 13 декабря девушка должна положить под подушку мешочек с написанными на отдельных листках бумаги мужскими именами (11 имен выбраны на свое усмотрение, а одну бумажку следует оставить пустой). Утром вытащить один из листиков. Какое имя выпадет – так и будут звать будущего мужа. Если же досталась "пустышка", значит – имя суженого пока остается тайной.

Гадание с расческой

Для этого нужно взять расческу и положить ее перед сном под подушку со словами: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Ночью должен присниться незнакомец, который предложит девушке расчесать волосы – это и будет ее будущий возлюбленный.

Гадание на картах

Под подушку кладут четырех карточных королей и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый – тот приснись во сне". Жених снится в виде одного из королей.

Гадание по коту

Если дома есть кот, он поможет узнать, сбудется ли желание. Для этого подумайте, чего вам очень сильно хочется, и позовите кота. Внимательно смотрите, какой лапой кошка ступит через порог. Если правой – желание сбудется.

Гадание с башмаком (сапожком)

Девушка снимает свой сапог и кидает его за ворота. В какую сторону сапог носком упадет, оттуда будет жених. Если носок окажется повернутым назад к воротам, откуда его бросили, – жить девушке еще год дома, не выходить замуж.

Гадание на воске

Когда свеча разгорится, ее наклоняют над миской с водой и дают воску стечь. Делать это можно несколько раз, чтобы в воде застыло достаточное количество восковых капель. Получившиеся замысловатые фигуры и подскажут будущее – их вынимают из воды и истолковывают. Если кроме нескольких больших фигур образовалось много маленьких круглых фигур – это к деньгам. А о больших фигур судят по ассоциациям, вызываемым ими.

Для тех, кто не надеется на свое воображение или опасается ошибиться, – подсказки: веер – трудности на службе, трения в коллективе, реорганизация или даже ликвидация предприятия; виноград – любовь, дружба, удача, достаток; гриб – жизненная сила, упорство, долголетие; дракон – "высокий полет", осуществление надежд, завершение труда или рождение ребенка; колокол – вести; симметричный колокол – добрые вести, кривой или щербатый – дурные; несколько колоколов – тревога; лист дерева – зависть, интриги со стороны окружающих; обезьяна – ложный друг, притворство, двусмысленная ситуация; штаны – развилка пути, перекресток; яблоко – символ жизни, мудрости, здоровья. Чем больше похожа фигура на настоящее яблоко, тем лучше ее значение; яблоко кривое, бесформенное может означать искушение, которому лучше не поддаваться; яйцо – древний символ скрытого, непроявленного. Может означать страхи, опасения, но может символизировать и просто начало чего-то нового.

Гадание на чашках

Надо взять несколько непрозрачных чашек, разложить в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, а в одну налить воду. Тех, кто гадает, должно быть столько, сколько чашек. Каждый по очереди выбирает чашку с закрытыми глазами. Лук – к слезам, хлеб – к достатку, кольцо – к свадьбе, вода – к беременности, соль – в ближайшее время могут ждать неприятности, сахар – веселье, деньги – ожидает богатство.

Гадание на спичках

На тарелку с водой кладут две спички: один – это парень, которому девушка симпатизирует; второй – символ самой девушки. Затем нужно подуть на эти спички: если они сойдутся, то это признак того, что задуманный кавалер станет женихом.

Гадание на кольце

По полу девушки по очереди катают колечко. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж. А парню это – к дальней дороге. Кольцо также тайно передают из рук в руки, а ведущий должен отгадать, у кого оно.

Гадание на фасоли

Возьмите горсть крупной фасоли. Вспомните вопрос, который вас интересует, пересыпая фасоль из руки в руку. Потом, как в гадании на ромашке, переберите фасоль, приговаривая "да" и "нет". Последняя фасоль и будет ответом на ваш вопрос.

Гадание на полотенце

В ночь на Андрея, приговаривая: "Суженый-ряженый, приди и утрись", нужно вывесить за окно белое полотенце. Если на утро оно будет влажным, значит в новом году произойдет встреча с любимым и свадьба.

Гадание с помощью цепочки

Девушка остается одна в комнате и берет в правую руку золотую или серебряную цепочку. Она должна сосредоточиться на вопросе, который ее больше всего интересует. Четко представив, что именно интересует, девушка бросает цепочку на стол и смотрит на фигуру, которая получилась.

Интерпретации самых популярных фигур: круг – в будущем сложится ситуация, распутать которую понадобится немало усилий; овал – непростая ситуация, однако не потребует особых усилий; ровная линия – успех и благоприятное время для осуществления своих мечтаний; змейка – следует быть осмотрительным и не доверять людям вокруг тебя; запутанный узел – ждите интриг; треугольник – признак удачи в делах; бабочка или бантик – до свидания, любовь, а, возможно, и свадьба; цепочка, сложившийся в какую-то букву – ждите новый роман с человеком, имя которого начинается на эту букву.

Гадания на сожженной бумаге

В ночь на Андрея в темной комнате с помощью свечи жгут листки бумаги и угадывают свое будущее по теням на стене. Отражение черта сулит большие неприятности или искушение, которое ни к чему хорошему не приведет. Если вы увидели кота – возможен флирт и романтическое увлечение. Тень, напоминающая птицу – ждите в жизни больших перемен.

Гадание на варениках

Девушки лепят вареники или пирожки из дрожжевого теста. Воду для теста носят ртом, а ребята их в это время должны смешить. Каждая девушка лепила свой вареник, после чего их выставляли в ряд и звали домашнего любимца. Чей вареник или пирожок животное съест, та девушка первой выйдет замуж.

Верили, что если собака или кот занесут вареник в угол, то девушка выйдет замуж и уедет далеко от дома.

Гадание на кофейной гуще

Выпейте кофе, накройте чашку блюдцем и трижды переверните чашку вверх-вниз. По гуще, которая расползлась по дну, можно гадать, выделяя отдельные образы и пытаясь их интерпретировать. Вот некоторые значения символов: собака – дружба; лес – благополучие и богатство; крест – болезнь, терпение; мельница – ложь; венок – слава; утес – грусть, тоска, одиночество; дом – достаток; человек – свидание; церковь – возвращение домой; ворота – к гостям; олень – к скорой дороге; гора – трудный период в жизни.