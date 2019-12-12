Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря

Новости Украины:13 декабря почитается память Андрея Первозванного, который принадлежит к числу 12 апостолов Иисуса Христа.

Известно, что 13 декабря проводили так называемое "наслушивание воды", которое относилось к одному из видов гаданий на Киевской Руси. Подходили к колодцу и слушали воду. Если она стоит тихо и не волнуется, значит, зима теплой будет, и наоборот. Часто полученный результат сверяли с тем же гаданием, проводимым на Юрьев день. "Шумную" воду обычно брали в дом и сливали в специальные емкости, чтобы ее "успокоить".

В церкви 13 декабря почитается память Андрея Первозванного, который принадлежит к числу 12 апостолов Иисуса Христа. В предании сказано, что Андрей родился в городе Вифсаида недалеко от Галлилейского озера и вместе с Петром занимался рыболовным промыслом. Именно Андрей стал первым человеком, которого Иисус призвал в ученики. А прежде Андрей был учеником Иоанна Крестителя – во всяком случае, именно это сказано в Евангелии.

Святого Андрея в народе Первозванным зовут, потому что, согласно бытующему мнению, он первым из апостолов последовал за Христом, приведя затем и своего брата - Петра. После казни Иисуса и его Вознесения святой Андрей отправился проповедовать новую веру в восточные страны, а поднявшись по Днепру до места, где сейчас располагается Киев, будто бы сказал своим ученикам: "Видите эти горы? На них воссияет благодать Божия и встанет здесь великий город, в котором Господь воздвигнет много церквей и посвятит святым крещением всю эту землю".

Подлинную дату казни святого апостола Андрея установить так и не удалось, поэтому православная церковь отмечает день его памяти 13 декабря. Старики в это время ходят в церковь помолиться святому и поставить перед его образом свечку. Мужики воду в колодцах слушают, сверяя с тем, что в Юрьев день предсказывалось. А девушки на женихов гадают, стараясь за ужином побольше зайчатинки съесть, которую заботливые мамаши специально к этому дню готовят. Ведь кому как не им знать о том, что "Кто хоть кусочек заячьего мяса съест - красавицей станет".

Целители и знахари считали день Андрея Первозванного своим праздником. Поэтому, они 13 декабря проводили различные магические и лечебные обряды, и клиентов в этот день у них было более чем достаточно. В некоторых регионах была распространена традиция приносить магам и целителям различные подарки, чтобы задобрить их, поскольку такие люди, как известно, способны нанести порчу.

Девушки часто гадали в день Андрея Первозванного и изучали приметы. Причем, необходимо было поститься накануне и никому не говорить о намерении узнать свою судьбу. За вечерней трапезой девушка отламывала кусок от своего хлеба и клала его под подушку перед сном – должен явиться суженый.

Еще одно гадание на суженого заключалось в том, что девушка ставила под кровать посудину с водой, а под подушку клала небольшое количество кутьи, зеркало, нож, мужскую шапку или щепку от забора понравившегося парня. Считалось, что так можно вызвать вещие сны. Можно было выйти на перекресток вечером, чтобы прочесть специальные заговоры.

Срывали ветку с яблони и ставили ее в емкость с водой. Если на Рождество эта ветка становилась зеленой – значит, девушка в этом году замуж выйдет.

День Андрея Первозванного: что нельзя делать

С 13 декабря начинается зимний праздничный цикл. С Андрея Первозванного и до Крещения нельзя ткать и прясть. Можно сходить в гости или пригласить гостей в свой дом. Так как день выпадает на Рождественский пост, то актуальным будет приготовление рыбных блюд, которыми угощают домочадцев и гостей.

Пить водку и другие алкогольные напитки не рекомендуется. Также нельзя сквернословить, ругаться и сплетничать. Постарайтесь провести день в позитивных мыслях и молитве.