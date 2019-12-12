Пятница 13 в декабре 2019 года: главные опасности этого дня

Новости Украины:Эксперты подготовили перечень опасностей, которые могут подстерегать в этот таинственный день. А кто предупрежден, тот, как известно, вооружен.

Пятница 13 — дата, связанная с мистическим страхом. Массовая боязнь наполняет этот день негативной энергией. Предлагаем узнать об опасностях 13 декабря и приметах, которые помогут защитить себя.

Пятница 13 всегда внушает ужас и опасения людям. В декабре 13 число — хороший повод провести вечер за просмотром любимых ужастиков, которые можно поблагодарить за атмосферу этого дня. Но до вечера еще нужно разобраться с делами.

1. Нельзя уезжать далеко от дома. По примете в пятницу, которая выпадает на 13 число, опасно отправляться в путешествие. В пути может поджидать множество неприятных сюрпризов, а сам отдых обернется разочарованием.

2. Нельзя садиться за руль. Считается, что в такой мистический день случается больше всего аварий, поэтому многие люди по возможности пересаживаются на общественный транспорт или даже ходят пешком. Правда, исследователи уже опровергли эту примету, доказав, что в пятницу 13 происходит меньше аварий, чем в другие дни.

3. Нельзя использовать компьютер. Бытует мнение, что отрицательная энергетика дня влияет даже на компьютерные вирусы, которые становятся более активными и могут сказаться на работе гаджетов. Данные пока никто не опроверг, поэтому внимательнее проверяйте сохраненную информацию, а переводы и сделки через сеть перенесите на более удачное время.

4. Нельзя устраиваться на новую работу. Знающие люди советуют не начинать новых дел в пятницу 13. Реализация планов может обернуться провалом или же забуксировать. Предпочтение стоит отдать бытовым делам и не планировать ничего нового. Искушать судьбу в такой день опасно.

5. Нельзя устраивать свадьбу. По примете, брак, заключенный в такой день, принесет сплошные ссоры и скандалы влюбленным. Впрочем, вряд ли искренняя и крепкая любовь может привести к несчастью.

6. Нельзя проводить обряды. Знающие люди проводят в такой день ритуалы. Однако новичков в этом деле могут поджидать настоящие беды. Любое неверное слово или неправильный заговор могут обернуть желаемое против вас. Поэтому не сведущим в эзотерических практиках лучше отказаться от затеи проводить обряды и занять время чем-то иным.

7. Нельзя стоять под лестницей. Лестница символизирует груз прошлого, с которым человек никак не может проститься. По закону подлости именно в пятницу 13 этот груз может задавить своей тяжестью.

8. Нельзя выходить из дома. Универсальная примета на пятницу 13 — не выходить из дома, не разговаривать с посторонними, не начинать новых дел. За пределами дома может поджидать много опасностей, которых проще всего миновать, вообще не покидая квартиру.

9. Нельзя оборачиваться, если вас окликнули. Считается, что таким образом дурно настроенные люди могут навести порчу или сглаз. Если вам все же пришлось повернуться на зов, нужно молчать: пусть окликнувший заговорит первым и пояснит, с какой целью вас остановил.

10. Нельзя слишком серьезно относиться к приметам. Несмотря на то, что примет и поверий в этот день бесчисленное множество, и большая часть, конечно, негативные, верить им всем безоговорочно — идея неудачная. Чтобы дурные предзнаменования пятницы 13 не сбылись, достаточно просто крепче стоять на ногах, верить в лучшее и не бояться неприятностей. Парадокс, но многие именно 13 числа встречают вторую половинку или удачно сдают экзамен, потому что не сдались обстоятельствам и не стали верить в дурные знаки.

Управлять своими эмоциями не всем под силу, особенно в условиях, когда все вокруг нагнетают обстановку. Можно надорваться и эмоционально прогореть. Поэтому будьте аккуратны со своими желаниями, страхами и страстями, чтобы преодолеть все неприятности опасного дня. Позитивное мышление поможет сформировать «благоприятную среду», позволив пройти мимо роковых и драматических событий — как в глобальном плане, так и в частной жизни.