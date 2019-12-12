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Правительство намерено постепенно увеличить прожиточный минимум

Правительство намерено постепенно увеличить прожиточный минимум
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам главы Минсоцполики Юлии Соколовой, правительство работает над програмой, которая поможет увеличить прожиточный минимум до 40% от заработной платы.

Правительство намерено постепенно увеличить прожиточный минимум до фактического уровня, который будет составлять 30-40% от размера средней заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

По словам главы ведомства Юлии Соколовской, утвержденный Кабмином законопроект об отвязке большинства выплат от прожиточного минимума позволит повысить прожиточный минимум до фактического уровня.

"Сейчас есть разные подходы к определению сути "фактического прожиточного минимума". И мы будем двигаться к тому, чтобы он составлял не менее 30-40% от размера средней заработной платы. То есть мы ориентируемся для различных категорий населения на 3-4 тыс. грн. А это – увеличение почти в два раза!" - цитирует пресс-служба Соколовскую.

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Как отметила министр соцполитики, реформа механизма применения прожиточного минимума позволит оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается.

"В первую очередь это почувствуют на себе те категории населения, для которых социальные выплаты (которые зависят от прожиточного минимума) являются основным источником существования. Если мы говорим об изменении в определении должностного оклада, то это касается работников бюджетной сферы, работников государственных органов, судей и военнослужащих", - добавила она.

Согласно сообщению, на 18 декабря запланированы парламентские слушания по прожиточному минимуму.

11 декабря Кабинет министров Украины утвердил законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, которые предусматривают отмену привязки заработных плат и различных выплат к прожиточному минимуму.

Прожиточный минимум в Украине с 1 декабря составляет 2102 грн для трудоспособных лиц и 1638 грн для лиц, утративших трудоспособность. Для детей до 6 лет - 1779 грн и 2218 грн для детей от 6 до 18 лет.

Напомним, с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн.

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Кабмин, Минсоцполитики, Прожиточный минимум, Заработная плата, Юлия Соколовская.
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