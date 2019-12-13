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"У нас нет ответов на все вопросы": Аваков говорит, что дело Шеремета не закрыто

"У нас нет ответов на все вопросы": Аваков говорит, что дело Шеремета не закрыто
01:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МВД

Новости Украины:Расследование убийства Шеремета продолжается, дело не закрыто.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие видит тех лиц, которые инициировали убийство журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Сегодня мы провели фазу, когда задержали целую группу, и им предъявлены обвинения. Как на нас, это обосновано, и мы сегодня по этому сделали беспрецедентный большой и подробный брифинг, потому что тема очень резонансная, и мы хотели дать максимум информации с тем, чтобы понимали нашу позицию. Но у нас нет ответов на все вопросы. У нас нет ответов по механизму взаимодействия, у нас в некоторых случаях стоят еще вопросы касаемо роли некоторых людей, в том числе мы видим людей, которые инициировали это преступление. Мы это отдельно обсуждали сегодня, и к сожалению, я не все могу сказать то, что нам известно", - сказал Аваков.

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Он подчеркнул, что это дело не закрыто, следствие еще продолжается, "и вообще, сегодня не брифинге было едва 5-7, может быть, 10 процентов тех фактов, которые мы можем выложить; и я думаю, что в этом деле еще будут новости, еще будет информация".

По его словам, "мы считаем, что наши аргументы очень серьезные".

"Мы завтра предъявим несколько актов экспертиз в суде, в том числе экспертизы королевского эксперта Великобритании. Здесь мы достаточно обоснованы и убеждены, что мы не ошиблись", - уточнил Аваков.

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Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Следствие по делу убийства Шеремета подозревает пятерых человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, ветерана АТО Андрея Антоненко.

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МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет.
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