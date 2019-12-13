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Аваков: Путин не желает счастья для нас и для нашей сильной Украины

Аваков: Путин не желает счастья для нас и для нашей сильной Украины
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Аваков не исключает совместных патрулей полиции с представителями ОРДЛО.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что власти рассматривают возможность организации совместных пограничных патрулей с представителями оккупированных районов.

Об этом он сообщил в эфире "Право на власть".

Аваков отметил, что после заключения дипломатами адекватного соглашения, на оккупированные территории Донбасса может зайти, например, патруль из пяти человек..

"Мы готовы, как только будет заключена дипломатами адекватная сделка, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. И идея была такая, что например, мы заходим, патруль из 5 человек, группы: 2 украинских полицейских, один представитель специальной полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы. Я это не придумал из головы, мы воспользовались опытом мировых конфликтов, такова ситуация была в Хорватии", - сообщил Аваков.

Министр подчеркнул, что сейчас существует "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР", но они должны быть распущены.

"Это переходный период такой, очень сложный, специальной полицейской миссии. Он длится недолго и чрезвычайно труден для самих полицейских, и он грозит гигантскими конфликтами внутри и даже жертвами между ними, потому что схватки все равно возникают. Но, видимо, другого пути нет, и это наименьший объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет. И я думаю, что это корректное, возможное к обсуждению предложение", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что Путин не желает "счастья для нас и для нашей сильной Украины".

"Мы и так живем не в легких условиях. Мы хотим забрать и наших людей и нашу землю, и потом с этим разбираться. И мы говорим очень просто: заберите своих военных, просто уходите и дайте нам самим разобраться. У нас будет сложный разговор с нашими людьми, мы на нашей материковой территории имеем непростой разговор, я, как министр, это знаю. И там у нас будет непростой разговор, но мы между собой разберемся. Господин Путин, отойдите за границу, все просто", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что "нам нужно держать свою позицию".

"И для меня важно не то в итоге, что мы там не добились максимально того, чего хотели. Мне важно то, что украинская делегация держала жесткую проукраинскую позицию. И я гордился тем, как президент Зеленский вел переговоры, при том, что он не имеет никакого опыта, а перед ним сидели монстры политики", - добавил глава МВД.

Министр уточнил, что "мы должны быть готовы вернуть свои территории".

"Почему вы думаете, что мы находимся в одной ситуации, а Россия все время будет такой стабильной сверхдержавой? Я вот, наоборот, все время думаю, что мы утром проснемся, что-то произошло в этой империи, а мы не готовы. А нам нужно быть готовыми, реагировать на окружение, вернуть свои территории и быть сильными, вот как мы должны жить", - уточнил Аваков.

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МВД, Донбасс, Владимир Путин, Арсен Аваков, ОРДЛО.
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