Скандальное заявление полковника ВСУ: Генштаб проведет расследование

Новости Украины:Полковник ВСУ заявил, что украинские и российские военные и даже боевики легко могут "реинтегрироваться".

Генеральный штаб проведет служебное расследование по факту заявления начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковника Алексея Ноздрачева.

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью ВСУ."Оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, высказанные 12 января полковником Алексеем Ноздрачевым во время круглого стола в Национальном информационном агентстве "Укринформ", не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В Управлении подчеркнули, что Ноздрачев "не имел полномочий обнародовать какие-либо заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения".

"По данному факту начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно", - говорится в сообщении.

Ноздрачев заявил о возможности реинтеграции с боевиками и российскими военными, воюющими на Донбассе, но помешать этому процессу, по его словам, могут "праворадикалы".

Впоследствии он извинился за эти слова, обнародовав соответствующее видео в Facebook. "Я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку ", - заявил он и добавил, что готов понести наказание.

Ноздрачев подчеркнул, что ”не выражал мнение руководства Вооруженных Сил Украины".