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Кто организовал убийство Шеремета: есть подозреваемый

Кто организовал убийство Шеремета: есть подозреваемый
14:59 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Следствие назвало предполагаемого организатора убийства журналиста Павла Шеремета.

Досудебное расследование установило, что АТОшник Андрей Антоненко организовал убийство журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в тексте подозрения Юлии Кузьменко, выложенном в Facebook адвокатом Владом Добошем.

 "Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям ... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство", - говорится в тексте.

"Воплощая в действие свой преступный замысел, подыскал ... лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества", - добавили в сообщении.

Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.

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Полиция, МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета.
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