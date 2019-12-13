Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок

1 Для каждого человека Новый год по-своему особенный, ведь вместе с ним мы немножечко отправляемся в детство, где встреча Нового года ожидалась с большим нетерпением, которое сопровождалось отсчитыванием часов, а затем и секунд. Именно поэтому очень важно встретить этот праздник в кругу самых близких и родных людей. И это первое, и основное составляющее, хорошего празднования Нового года. А уже на втором месте, где же всё-таки его отметить. В кругу родных и близких Первый и самый удобный вариант для всех, это, конечно же, в кругу близких и родных. В такой интерпретации многие и празднуют его чаще всего. И в этом наблюдаются одни плюсы, ведь это же прекрасно, провести время с близкими людьми, не думая, ни о чём кроме, праздничного стола. Плюс ко всему велика вероятность, что новогодняя ночь пройдёт хорошо, без всяких неприятных сюрпризов, которые могут появиться вне дома. Выбирая такой вариант, вы сбрасываете с себя тяжёлый груз ответственности в выборе места, идеи и компании. Это подходит для тех, кому лень заниматься подготовкой праздника, либо для тех, кто действительно очень давно не встречал его с родными. Но, заметьте, этот план встречи Нового года можно совместить с многочисленными другими вариантами, например: сначала встретить его дома с родными, ну а потом выбрать, где дальше праздновать это чудесное событие, которое бывает раз в году.

2 Ночной клуб или бар Второй вариант – это встретить Новый год в ночном клубе или баре. Для этого вам потребуется заранее решиться на такое празднование, так как бронировать столик необходимо месяца за полтора до заветного мероприятия. Зачастую, во всех ночных заведениях развлекательного характера, нужно оплатить депозит за столик сразу (в среднем, это будет составлять от 100 долларов). Да и спрос на эти места в декабре будет сумасшедший, ведь мы всё знаем, что на этот праздник никто денег не жалеет. В стоимость столика входит: вход в заведение; еда (в основном лёгкие закуски); горячее по минимуму; спиртные напитки в ограниченном количестве, с расчётом на то, что вы в середине празднования раскошелитесь, и принесёте очередную выручку заведению. Особенность такого празднования заключается в том, что новогоднее шоу и хорошее настроение вам будет обеспечено, плюс шумная компания и новые знакомства. Зачастую люди на новогодние праздники лишены негатива, а значит, вы будете окружены морем позитива и веселья.

3 В загородном доме Третий вариант, где можно встретить Новый год и провести его весело, это загородный дом. Любителям природы и менее шумных вечеринок такой вариант будет в самый раз. Можно заранее собраться всем друзьям с утра, приехать на дачу и уже вместе заняться подготовкой к празднику. Это общее дело, несомненно, будет сопровождаться хорошим настроением и морем улыбок. В новогоднюю ночь, можно приготовить шашлыки и без всяких помех запустить свои салюты. А с утра встретиться с природой и продолжить всем вместе отмечать и дальше Новый год, ведь мало кто решится, поехать первого января обратно в город, так что за целостность компании к концу празднования можно будет не переживать.

4 В другой стране Четвёртым вариантом для вас, где можно довольно весело и интересно встретить Новый год, будет поездка в другую страну. И тут необходимо определиться со своим выбором. Можно отправиться в тёплые страны, например, такие как Египет или Таиланд (эти страны пользуются, наибольшей популярности среди наших туристов). Но, в этом случае следует помнить, что поехав туда, вы нарушаете все представления о встрече Нового года, так как, вас там будет ждать искусственная ёлочка и мишура, которые будут украшать отель, и не более того. Поэтому полностью окунуться в новогоднее состояние у вас не получится. Если вы всё же хотите поэкспериментировать, то такой вариант именно для вас. Но если вы консервативны в празднование Нового года, то поездка в горные и заснеженные курорты будет вам под стать. Именно на таком курорте вы полностью окунётесь в чудесную новогоднюю атмосферу, которая будет там царить. Да и активный отдых в таких местах возможно совместить с пассивным, сидя возле камина с бокалом вина и наблюдая из окна за падающими снежинками.