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Пятница, 13.12.2019
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Аваков рассказал о ряде новых деталей в деле Маркива

Аваков рассказал о ряде новых деталей в деле Маркива
20:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Арсен Аваков, Людмила Денисова и посол Италии обсудили состояние дела против нацгвардейца Виталия Маркива.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива с уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Челилия.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине" приводит слова Авакова пресс-служба МВД в пятницу.

В свою очередь омбудсмен Денисова сообщила главе итальянской дипломатической миссии о своем обращении к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятовича с призывом держать на контроле дело Маркива.

"Речь шла также о готовности Украины и представителей стороны защиты Виталия Маркива применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда первой инстанции в апелляционном порядке", - сказано в сообщении.

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Кроме того, министр Аваков сообщил послу, что украинская сторона активно прорабатывает предложенный на ее рассмотрение проект Соглашения между Кабмином и Италией о сотрудничестве в сфере безопасности.

Отмечается, что упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующему, но уже устаревшему межведомственному соглашению от 1993 года.

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Арсен Аваков, Людмила Денисова, Нацгвардия, Виталий Маркив, Давид Ла Челилия.
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