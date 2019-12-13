Маруся Зверобой: Хочу встретиться с Зеленским один на один

Новости Украины:Маруся Зверобой просит президента Украины о личной встрече.

Ветеран АТО Елена Самбул (Маруся Зверобой) заявила, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет, поскольку это "вопрос национальной безопасности".

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но тет-а-тет. Без посторонней "гопоты"!", - написала она в своем Telegram-канале в пятницу.

По ее словам, у президента "должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства".

"Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружения утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Маруся Зверобой заявила, что если волонтера, военного медика Юлию Кузьменко (позывной "Лиса"), подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, будут судить, она выступит в её защиту.

Она отметила, что не верит в правдивость представленных на брифинге по расследованию дела Шеремета доказательств и экспертиз.