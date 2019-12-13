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Маруся Зверобой: Хочу встретиться с Зеленским один на один

Маруся Зверобой: Хочу встретиться с Зеленским один на один
21:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegram

Новости Украины:Маруся Зверобой просит президента Украины о личной встрече.

Ветеран АТО Елена Самбул (Маруся Зверобой) заявила, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет, поскольку это "вопрос национальной безопасности".

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но тет-а-тет. Без посторонней "гопоты"!", - написала она в своем Telegram-канале в пятницу.

По ее словам, у президента "должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства".

"Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружения утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал", - сказано в сообщении.

Дело Шеремета: подозреваемую Дугарь отправили под домашний арест

Как сообщалось, ранее Маруся Зверобой заявила, что если волонтера, военного медика Юлию Кузьменко (позывной "Лиса"), подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, будут судить, она выступит в её защиту.

Она отметила, что не верит в правдивость представленных на брифинге по расследованию дела Шеремета доказательств и экспертиз.

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Все по теме:

Полиция, МВД, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Павел Шеремет, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Маруся Зверобой, Яна Дугарь.
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