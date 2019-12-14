Сегодня - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Новости Украины:14 декабря в Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

14 декабря в день завершения строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком, в Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС пообещали, что они будут находиться на месте происшествия только 3 суток, но пробыли они там 22 дня.

Об этом рассказал ликвидатор аварии на ЧАЭС Андрей Мизько, комментируя День памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"Нам сказали, что мы будем там всего 3 дня. А мы пробыли там 22 дня. А потом мы прибыли в свою часть, у нас забрали все наши вещи и доставили в госпиталь под Санкт-Петербургом. Нас две недели там осматривали, прибыли специалисты из института ядерной физики со специальными приборами, ну и чтобы было понятно, после нашего осмотра и замеров они сняли с нас огромную кучу одежды, потому что эта одежда был заражена", - вспомнил Мизько.

"Это не та одежда, в которой мы летали, это одежда, в которой мы просто были там. А в то время все было в дефиците, я только купил себе домашние тапочки, это было очень круто, а у меня их хотели забрать... Люди за рубежом всегда улыбаются после этих слов и приносят деньги, говорят – вот, купите себе тапочки", – добавил он.