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Воскресенье, 15.12.2019
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
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Рецепт дня: торт-салат к новогоднему столу

Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ

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Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
07:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:День памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Рецепт от Зеленского. Митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ. Дубилет объяснил, почему министры просят большую зарплату. Мисс Мира 2019: кто стал победительницей. Победа Шахтера. Спортсменка победила рак.

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Верховная Рада, ФК Шахтер, Кабмин, Донбасс, СНБО, Чернобыль, УПЦ КП, Владимир Зеленский, УАПЦ, Дмитрий Дубилет, ПЦУ, Алексей Данилов, Мисс мира 2019, Евпифаний.
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