Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ

Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Владимир Зеленский почтил минутой молчания память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
14 декабря в Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Как превратить Украину в успешную страну: "рецепт" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назвал мир, народовластие, "прозрачные правила игры" и качественную инфраструктуру одними из ключевых факторов "формулы будущего" для Украины.
Митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.
На Донбассе погиб украинский боец
В течение суток субботы, 14 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий был убит и еще один – получил ранения.
Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять лет
Сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США.
Дубилет объяснил, почему министры просят большую зарплату
Некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
14 декабря в Лондоне, Великобритания, прошел один из самых престижных конкурсов красоты. Победительницей стала Тони-Энн Сингх, представительница Ямайки.
Хоровая капелла Украинского радио получила премию имени Николая Леонтовича
Премия им. Н.Д. Леонтовича основана Винницким областным советом в 2017 году, она является ежегодной. Ее присуждают за вклад в развитие хорового искусства.
Актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
На днях голливудский актер решил расстаться с 50 летней женой Ливией Джуджолли. Несколько лет назад их отношения уже оказывались под угрозой и брак дал трещину. Теперь близкое окружение Колина Ферта сообщило, что решение пары окончательное и бесповоротное.
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Шахтер на выезде обыграл Зарю в рамках центрального матча 18-го тура Favbet Лиги.
Бе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Пидручный - в Топ-20
Норвежский биатлонист Йоханнес Тингнес Бе одержал яркую победу в гонке преследования на этапе в Хохфильцене.
Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете в Хохфильцене
Сборная Украины усилиями сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидшгрушной заняла четвертое место. При чем Елена выборола "деревянную" медаль в жесткой борьбе с канадкой и лишь фотофиниш определил обладателя четвертого места.
Чемпионка Ролан Гаррос победила рак
Итальянская экс-теннисистка Франческа Скьявоне рассказала о борьбе со страшной болезнью.
Суркис пригласил на футбол семью, которую не пустили на матч с Шахтером из-за динамовской символики
Президент ФК "Динамо" распорядился, чтобы клуб пригласил семью на оба оставшихся в этом году домашних матча "бело-синих", полностью взяв на себя затраты на проезд и комфортное проживание харьковских болельщиков в столице.
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