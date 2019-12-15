Сколько украинских водителей пользуются ремнями безопасности: исследование

Новости Украины:Исследователи подсчитали, сколько водителей в Украине пользуются ремнями безопасности.

Общественная организация «Vision Zero» и Центр демократии и верховенства опубликовали результаты всеукраинского исследования, проведенного осенью этого года в рамках кампании «За безопасные дороги». Как и годом ранее, исследование проводилось в 22 областных центрах Украины, а также в городах Мариуполь и Северодонецк.

Общественные наблюдатели фиксировали количество водителей, пристегнутых ремнями безопасности, стоя на перекрестках этих городов. В общей сложности в исследовании приняли участие 31 501 водитель. Из них ремнями безопасности пользуются только 24.4%. Для сравнения в 2018 году водителей, не пренебрегающих ремнями безопасности, было 23%.

Как и в прошлом году лидеров рейтинга стал Киев - в столице ремнями безопасности пользуются 51.1% водителей, хотя в 2018 году таких было 52.9%. Также в ТОП-5 вошли Черкассы (40%), Львов (37%), Черновцы (34%) и Чернигов (33%). Почти в половине городов, принявших участие в исследовании, ремнями безопасности пользуются менее 20% водителей, а «тройка» худших выглядит так: Кропивницкий (11.6%), Северодонецк (9.1%) и Мариуполь (7.5%).

По данным кампании «За безопасные дороги», уровень пользования ремнями безопасности в Украине остается самым низким среди европейских стран, тогда как показатель смертности на дорогах один из самых высоких.

По мнению экспертов кампании, исправить ситуацию можно только повысив ответственность за игнорирование ремней безопасности, усилив контроль со стороны полиции и проводя систематическую разъяснительную работу. Напомним, что сейчас штраф за не пристегнутый ремень безопасности составляет 51 грн.

В 2018 году кампания «За безопасные дороги» инициировала разработку законопроекта №8492, который предусматривал увеличение штрафа за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн. Верховная Рада предыдущего созыва не приняла законопроект во втором чтении, а затем не смогла рассмотреть аналогичный проект №10131, поданный повторно.