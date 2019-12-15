Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
Витренко назвал причину подорожания газа
Витренко назвал причину подорожания газа
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума

У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Смотрите фото (12)
У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления
09:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Имя Маргарита в переводе с греческого языка означает "жемчужина", "жемчуг".

Имя Маргарита не было распространено в православии и изредка давалось в монашеской среде. После того, как были отменены церковные ограничения, этим именем стали всё чаще и чаще называть девочек, и уже к 1960 году имя Маргарита вошло в число широко распространённых имен. На данный момент эта популярность только растёт.

У имени Маргарита есть краткие формы имени, которые стали самостоятельными именами – Марго, Меган, Мара, Рита (у католиков есть именины этого имени – 22 мая), Грета и Гита.

Аналогами этого имени стали – Маргарет (Англия), Маргерит (Франция), Малгожата (Польша), Маркета (Чехия), Маргарета (Швеция, Дания), Маред (Ирландия), Маргита (Словакия, Румыния, Венгрия, Чехия, Швеция).

Главное качество характера женщины по имени Маргарита – прямолинейность. Она скажет всё, что думает, любому человеку, независимо от его возраста и статуса. При этом Маргарита прямолинейна и самокритична и по отношению к себе. Честная и смелая, нетерпеливая и капризная, Маргарита обладает аналитическим складом ума и логическим мышлением. В характере Марго отсутствует эгоизм и совершенно не имеется дипломатии, именно поэтому у неё часто возникают конфликты с окружающими. Маргарита производит впечатление умной женщины, которой присущи практичность и некоторая неуверенность в себе.

В профессиональной деятельности Марго проявляет себя решительной и деловитой женщиной. Тем не менее, работа для Маргариты является не смыслом жизни, а просто средством заработка. Марго отлично проявит себя в административной деятельности, в педагогике и биологии. Благодаря своей практичности и организаторским способностям Маргарита может стать хорошим руководителем. При этом Марго не стремится к власти, ей нужна интересная работа. Успех в делах приходит к Маргарите благодаря усидчивости, трудолюбию, оригинальному подходу к делу и нестандартному мышлению. Как правило, Марго уважаема среди коллег.

В первом браке Маргарита, как правило, терпит неудачу из-за поспешного замужества. Марго очень болезненно переносит первый разрыв и второй раз выходит замуж тоже быстро в попытке доказать себе и окружающим, что она интересна и любима. Супругом Маргариты станет только симпатичный ей мужчина. Если же человек не понравился, у него не будет никаких шансов. При этом Маргарита полностью раскроется только перед действительно любимым мужчиной.

Марго не очень любит хозяйничать. К готовке относится с равнодушием, однако при желании может приготовить изысканный ужин. Маргарита обожает детей, ради них она готова пожертвовать всеми другими вещами в её жизни. В мужском обществе Марго чувствует себя, как рыба в воде, поэтому ее супругу часто приходится испытывать уколы ревности. И все же, Маргарита будет преданной и верной супругой, и очень заботливой матерью.

Маргарита – верная и надежная подруга, прямолинейность которой прощается близкими за честность и смелость этой женщины. Тем не менее, близких подруг у Марго практически нет, так как она ведет себя подчеркнуто деликатно в общении с мужчинами, и столь же подчеркнуто грубо в отношениях с женщинами. Общаясь с мужчинами, она обожает их очаровывать, но ещё больше любит затеять ссору между поклонниками. Так или иначе, за внешней резкостью и прямолинейностью Маргариты скрывается хрупкая и романтичная натура.

Поздравления

Дорогая Маргарита, я тебя поздравляю от всей души. Желаю светлого и успешного пути к своим желаниям и мечтам, желаю искренних чувств и вдохновения жизни, желаю большой удачи и несомненного везения, желаю волшебного счастья и чудесного настроения.

Милая Рита, Марго, Маргарита,

Я поздравляю сегодня тебя!

Будь весела ты всегда и открыта —

Жизнью своей наслаждайся, любя!

Имя твоё означает жемчужина,

Разве для счастья ещё что-то нужно?

Радуйся жизни, весне и любви,

Всё, что даёт она, смело бери!

В этот праздник, Маргарита,

Поздравления лови,

Чтобы двери все открыты

К счастью, вере и любви.

Распускайся как подснежник,

Только краше становись,

Будь успешной, доброй, нежной

И прекрасною всю жизнь!

Твоя душа всегда открыта,

Ты искренне смеешься жизни.

И нет прекрасней Маргариты

С неповторимым оптимизмом!

Пусть свет твой, Рита, не померкнет

И греет всех своим теплом.

И оставайся ты, как прежде,

Нежнейшей розы лепестком!

Поздравляем тебя наша жемчужинка, наша любимая Маргоша! Желаем, чтобы жизнь вела тебя только проторенными ровными тропками, чтобы над головой всегда светило ласковое солнышко, а в волосах играл теплый ветерок удачи. Желаем всегда быть такой же открытой, доброй и отзывчивой, тогда счастье само придет тебе в руки.

Маргарита «жемчужина» значит,

Красивее, умней не сыскать!

В твоей жизни пусть счастье маячит,

Не планируя прочь убегать!

Пусть друзья повнимательней будут,

Руку помощи пусть подают,

Все печали путь к дому забудут,

А веселье и радость придут!

Поздравляю прекрасную девушку по имени Маргарита и оставляю пожелания большого счастья, крепкой любви и гармонии в жизни. Пусть тебя, Маргарита не тревожат невзгоды, пусть только радость и удача приходят в твой дом, пусть будет полноценным и увлекательным каждый твой день.

Пусть будет в жизни всё удачно,

Спокойно, мягко и легко.

Пускай во всем преследует удача

Тебя, любимая Марго.

Пусть больше яркий впечатлений

Твой наполняет каждый день,

В душе чтоб не было сомнений,

Цвело чтоб сердце будто бы сирень.

Милая Маргарита, прекрасная жемчужина, поздравлю тебя с днём рождения и хочу пожелать сверкать по жизни и в солнечные дни, и в пасмурную погоду, желаю тебе ярких моментов и счастливых фрагментов, больших надежд и прекрасных возможностей. Будь неотразима и неуязвима.

Приветствую и поздравляю

Тебя сегодня, милая Марго!

Такой же быть красавицей желаю,

Пусть согревают ласка и тепло.

Пускай сбываются мечтанья,

Пускай преследует успех.

Пусть окружает пониманье,

А веселят улыбки и прекрасный смех.

Маргарита, как жемчуг, прекрасна,

Я чудеснее имя не знаю.

В этот радостный твой день рождения

Наилучшего я пожелаю.

Чтоб всегда ты собой оставалась

Самой милой, веселой, нарядной,

Поздравление для тебя, Маргарита,

Самой доброй, любимой, приятной!

Милая Маргарита, позволь тебя поздравить и от души пожелать безграничных возможностей в творчестве и счастливых свершений в жизни. Будь смелой, уверенной в себе, весёлой, жизнерадостной, мечтай всем сердцем о прекрасном и своей яркой улыбкой, как жемчуг, превращай каждый день в праздник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, 15 декабря, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Поздравления с днем ангела, Поздравления с именинами, Именины Маргариты, День Маргариты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
04 Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
05 Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 8 нарушений режима &quot;тишины&quot;: погиб украинский военный
На Донбассе 8 нарушений режима "тишины"
Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Температура до +7°, но дождливо: прогноз погоды на 15-16 декабря
Штормовой ветер во Франции: двое погибших
Штормовой ветер во Франции: двое погибших
Продукты, опасные для здоровья малышей
Продукты, опасные для здоровья малышей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь