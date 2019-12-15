У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Новости Украины:Имя Маргарита в переводе с греческого языка означает "жемчужина", "жемчуг".

Имя Маргарита не было распространено в православии и изредка давалось в монашеской среде. После того, как были отменены церковные ограничения, этим именем стали всё чаще и чаще называть девочек, и уже к 1960 году имя Маргарита вошло в число широко распространённых имен. На данный момент эта популярность только растёт.

У имени Маргарита есть краткие формы имени, которые стали самостоятельными именами – Марго, Меган, Мара, Рита (у католиков есть именины этого имени – 22 мая), Грета и Гита.

Аналогами этого имени стали – Маргарет (Англия), Маргерит (Франция), Малгожата (Польша), Маркета (Чехия), Маргарета (Швеция, Дания), Маред (Ирландия), Маргита (Словакия, Румыния, Венгрия, Чехия, Швеция).

Главное качество характера женщины по имени Маргарита – прямолинейность. Она скажет всё, что думает, любому человеку, независимо от его возраста и статуса. При этом Маргарита прямолинейна и самокритична и по отношению к себе. Честная и смелая, нетерпеливая и капризная, Маргарита обладает аналитическим складом ума и логическим мышлением. В характере Марго отсутствует эгоизм и совершенно не имеется дипломатии, именно поэтому у неё часто возникают конфликты с окружающими. Маргарита производит впечатление умной женщины, которой присущи практичность и некоторая неуверенность в себе.

В профессиональной деятельности Марго проявляет себя решительной и деловитой женщиной. Тем не менее, работа для Маргариты является не смыслом жизни, а просто средством заработка. Марго отлично проявит себя в административной деятельности, в педагогике и биологии. Благодаря своей практичности и организаторским способностям Маргарита может стать хорошим руководителем. При этом Марго не стремится к власти, ей нужна интересная работа. Успех в делах приходит к Маргарите благодаря усидчивости, трудолюбию, оригинальному подходу к делу и нестандартному мышлению. Как правило, Марго уважаема среди коллег.

В первом браке Маргарита, как правило, терпит неудачу из-за поспешного замужества. Марго очень болезненно переносит первый разрыв и второй раз выходит замуж тоже быстро в попытке доказать себе и окружающим, что она интересна и любима. Супругом Маргариты станет только симпатичный ей мужчина. Если же человек не понравился, у него не будет никаких шансов. При этом Маргарита полностью раскроется только перед действительно любимым мужчиной.

Марго не очень любит хозяйничать. К готовке относится с равнодушием, однако при желании может приготовить изысканный ужин. Маргарита обожает детей, ради них она готова пожертвовать всеми другими вещами в её жизни. В мужском обществе Марго чувствует себя, как рыба в воде, поэтому ее супругу часто приходится испытывать уколы ревности. И все же, Маргарита будет преданной и верной супругой, и очень заботливой матерью.

Маргарита – верная и надежная подруга, прямолинейность которой прощается близкими за честность и смелость этой женщины. Тем не менее, близких подруг у Марго практически нет, так как она ведет себя подчеркнуто деликатно в общении с мужчинами, и столь же подчеркнуто грубо в отношениях с женщинами. Общаясь с мужчинами, она обожает их очаровывать, но ещё больше любит затеять ссору между поклонниками. Так или иначе, за внешней резкостью и прямолинейностью Маргариты скрывается хрупкая и романтичная натура.

Поздравления

Дорогая Маргарита, я тебя поздравляю от всей души. Желаю светлого и успешного пути к своим желаниям и мечтам, желаю искренних чувств и вдохновения жизни, желаю большой удачи и несомненного везения, желаю волшебного счастья и чудесного настроения.

Милая Рита, Марго, Маргарита,

Я поздравляю сегодня тебя!

Будь весела ты всегда и открыта —

Жизнью своей наслаждайся, любя!

Имя твоё означает жемчужина,

Разве для счастья ещё что-то нужно?

Радуйся жизни, весне и любви,

Всё, что даёт она, смело бери!

В этот праздник, Маргарита,

Поздравления лови,

Чтобы двери все открыты

К счастью, вере и любви.

Распускайся как подснежник,

Только краше становись,

Будь успешной, доброй, нежной

И прекрасною всю жизнь!

Твоя душа всегда открыта,

Ты искренне смеешься жизни.

И нет прекрасней Маргариты

С неповторимым оптимизмом!

Пусть свет твой, Рита, не померкнет

И греет всех своим теплом.

И оставайся ты, как прежде,

Нежнейшей розы лепестком!

Поздравляем тебя наша жемчужинка, наша любимая Маргоша! Желаем, чтобы жизнь вела тебя только проторенными ровными тропками, чтобы над головой всегда светило ласковое солнышко, а в волосах играл теплый ветерок удачи. Желаем всегда быть такой же открытой, доброй и отзывчивой, тогда счастье само придет тебе в руки.

Маргарита «жемчужина» значит,

Красивее, умней не сыскать!

В твоей жизни пусть счастье маячит,

Не планируя прочь убегать!

Пусть друзья повнимательней будут,

Руку помощи пусть подают,

Все печали путь к дому забудут,

А веселье и радость придут!

Поздравляю прекрасную девушку по имени Маргарита и оставляю пожелания большого счастья, крепкой любви и гармонии в жизни. Пусть тебя, Маргарита не тревожат невзгоды, пусть только радость и удача приходят в твой дом, пусть будет полноценным и увлекательным каждый твой день.

Пусть будет в жизни всё удачно,

Спокойно, мягко и легко.

Пускай во всем преследует удача

Тебя, любимая Марго.

Пусть больше яркий впечатлений

Твой наполняет каждый день,

В душе чтоб не было сомнений,

Цвело чтоб сердце будто бы сирень.

Милая Маргарита, прекрасная жемчужина, поздравлю тебя с днём рождения и хочу пожелать сверкать по жизни и в солнечные дни, и в пасмурную погоду, желаю тебе ярких моментов и счастливых фрагментов, больших надежд и прекрасных возможностей. Будь неотразима и неуязвима.

Приветствую и поздравляю

Тебя сегодня, милая Марго!

Такой же быть красавицей желаю,

Пусть согревают ласка и тепло.

Пускай сбываются мечтанья,

Пускай преследует успех.

Пусть окружает пониманье,

А веселят улыбки и прекрасный смех.

Маргарита, как жемчуг, прекрасна,

Я чудеснее имя не знаю.

В этот радостный твой день рождения

Наилучшего я пожелаю.

Чтоб всегда ты собой оставалась

Самой милой, веселой, нарядной,

Поздравление для тебя, Маргарита,

Самой доброй, любимой, приятной!

Милая Маргарита, позволь тебя поздравить и от души пожелать безграничных возможностей в творчестве и счастливых свершений в жизни. Будь смелой, уверенной в себе, весёлой, жизнерадостной, мечтай всем сердцем о прекрасном и своей яркой улыбкой, как жемчуг, превращай каждый день в праздник.