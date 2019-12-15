Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря

Новости Украины:Это день, в который как нельзя более верной является поговорка "Молчание – золото", поскольку отмечается день Иоанна Молчальника.

16 декабря Православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника (Безмолвника) (454-558 гг.), который, согласно преданию, ещё с детских лет занимался изучением Священного писания.

Иоанн был из богатой семьи. В восемнадцатилетнем возрасте остался сиротой. Часть богатств, доставшихся ему по наследству, он раздал бедным, а другую часть потратил на строительство храмов. Долгое время служил в Лавре Саввы Освященного. С 482 по 491 гг. был епископом в одной из армянских церквей. Последние годы своей жизни вел образ отшельник и жил в пещере.

Иоанн обладал целительским даром. Он исцелял больных силой своей молитвы. Тайные мысли людей, были для него явными.

В народном календаре дату 16 декабря ещё называют:

Иван Безмолвник;

Иоанн Молчальник;

День мировой тишины и немоты.

Наши предки этот день старались проводить в молчании. Никто не кричал и не пел. Люди боялись, что нечистая сила голос отнимет. Верили, что помолчав 16 декабря можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Семейные обеды и ужины проходили в полном безмолвии.

Верующие люди отправлялись в храм, где молча стояли перед иконой преподобного Иоанна Молчальника, молясь «про себя». Молитва к нему помогала исцелить даже тяжелобольных людей.

Во время молчания человек может побыть наедине с собой и своими мыслями, сблизиться с Богом. Народ верил, что промолчав на Ивана Безмолвника весь следующий год красноречивым будешь.

В этот день старались избегать ссор и конфликтных ситуаций. Считалось, что муж с женой, поругавшиеся на Ивана Безмолвника, весь год будут жить в скандалах.

В остальном это был обычный и ничем непримечательный зимний день. Крестьяне, переделав домашние дела, старались пораньше лечь спать, чтобы не сидеть в тёмной хате. Делали они это не только с целью экономии лучины, но и из страха встретиться с нечистой силой, которую многие представляли в образе чёрной коровы.

Народные приметы:

Снег падает на талую землю – к неурожаю в следующем году.

В печи дровишки потрескивают – быть морозам.

Снегирь под окном чирикает – к теплу.

Если звезды на небе прыгают, то будет вьюга и стужа.

По поверью, самое опасное ночное время, когда активизируется вся нечисть, – с 12 до 3 часов ночи. Но стоило пропеть петуху и вся нечисть тут же исчезала, боясь быть опаленной первыми солнечными лучами.