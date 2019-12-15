Порошенко прогнозирует полное изолирование РПЦ

Новости Украины:Пятый президент Украины убежден, что православную церковь Украины в 2020г признают еще несколько церквей.

Становление Православной церкви Украины - это событие, о котором поколения украинцев мечтали и молились на протяжении веков, сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления после литургии в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора ПЦУ.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба "Евросолидарности", выступая в соборе Петр Порошенко отметил, что объединительный собор трех ветвей украинского православия, который состоялся ровно год назад, и получение Томоса об автокефалии стали главным событием его жизни.

"Когда год назад мы услышали эту новость, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами", - поделился воспоминаниями Порошенко.

Он подчеркнул, что ПЦУ - только в начале большого пути. Препятствия для становления единой Православной церкви в Украине делаются как внутри государства, так и снаружи. Но это сопротивление не остановит процесса признания ПЦУ мировым православием, который продолжится в следующем году.

"Внутри страны есть препятствия. Власть не может обеспечить выполнение принятого закона о том, что другие церкви должны переименоваться. Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление. Только что обнародовали, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей - разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится", - отметил Порошенко.

"Церковь мы воспринимаем как духовный фундамент государственности Украины. Без нашей церкви не может быть нашего государства. И в 2020-м году еще несколько церквей признают ПЦУ. И РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции", - заявил он.

Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, украинских иерархов и всех неравнодушных украинцев.

"Наша украинская церковь состоялась и будет крепнуть. И государство наше состоялось - и будет крепнуть", - подчеркнул он.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил Порошенко, отметив, что благодаря его усилиям и вере год назад стало возможным объединение украинского православия и получения Томоса об автокефалии.

Епископ Константинопольской церкви митрополит галльский Эммануил в своей речи также отметил роль Порошенко в создании единой поместной Православной церкви Украины.

"Здесь с нами достопочтенный господин Петр Порошенко, который как никто другой приложил усилия для создания украинской церкви. Но сделал это не для того чтобы сделать церковь для себя самого. Он помог ради того чтобы существовала в Украине единственная церковь которая не боялась служить в интересах людей без внешнего вмешательства", - подчеркнул владыка Эммануил.