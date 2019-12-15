Представительница генсека НАТО: Армия на 50% должна состоять из женщин

Новости Украины:Представительница НАТО посетила Институт ВМС Национального университета "Одесская морская академия".

Армия должна иметь в своем составе не менее 50 процентов женщин, потому что на планете более 50 процентов населения составляют женщины.

Об этом заявила специальная представительница генерального секретаря НАТО по делам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон во время посещения Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия", сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Целью визита стало желание глубже ознакомить курсантов с понятием "гендер" и "гендерная политика".

"Мы не верим, что какая-то работа может быть предназначена для женщин, а какая-то нет. В странах-членах НАТО на руководящих должностях находятся женщины не потому, что это красиво, а прежде всего потому, что это устранение препятствий на пути к глубинному участию женщин в деле поддержания мира и безопасности", - отметила Хатчинсон.

По ее словам, гендерное равенство занимает центральное место в системе прав человека и среди ценностей Организации Объединенных Наций.

"Все мы разные: стиль, характер, работа и семья, но основывается это все не на половой принадлежности, ведь все мы равны", - отметила Хатчинсон.

Кроме того, подчеркнула она, гендерное равенство - это прежде всего возможность и право выбора.

"И мужчины, и женщины должны иметь возможность делать все одинаково. Армия должна иметь в своем составе не менее 50 процентов женщин, потому что на планете более 50 процентов населения - женщины. Но не все так быстро делается и для украинских военнослужащих еще нужно время, чтобы перейти на гендерные стандарты, действующие в странах НАТО", - добавила специальная представительница генсека НАТО по делам женщин, мира и безопасности.

Как сообщили в Минобороны, с 2019 года Институт Военно-морских сил приглашает на обучение не только ребят, но и девушек. В этом учебном году в данном военном вузе учится одна девушка.

"Украинским военным еще надо менять свой менталитет о роли женщин в армии и их возможностях занимать определенные должности", - констатировали в военном ведомстве.