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Сенцов прилетел в Латвию

Сенцов прилетел в Латвию
18:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Правительство Латвии пригласило Сенцова посетить страну.

Украинского режиссера и бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова пригласили посетить Латвию.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины.

"По приглашению латвийской стороны Олег Сенцов прибыл в Латвию. В аэропорту украинского режиссера встретили заместитель госсекретаря МИД Латвии А.Лотс и посол Украины А.Мищенко", - говорится в сообщении.

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7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 моряка, которых захватила ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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Латвия, Олег Сенцов, Александр Мищенко, Атис Лотс.
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