День святой великомученицы Варвары: дата, история и традиции праздника

Новости Украины:День памяти святой — важная дата для каждого, кто желает раскаяться в грехах и получить спасение.

Святая великомученица Варвара — великая заступница, защищающая православных людей от внезапной кончины, наказания Свыше, небесной кары.

День памяти Варвары Илиопольской — важный праздник в церковном календаре. В простонародье праздник получил название Варварин день. Житие святой является примером ревностной и непоколебимой веры в Господа. Исторические сводки гласят, что юная девушка претерпела множество страшных пыток за веру по злобе своего отца-язычника. История ее любви к Богу до сих пор живет в памяти и служит хорошим назиданием в вере.

В чем помогает Варвара Илиопольская

Святая Варвара почитается во всем христианском мире. Угодница Божия помогает верующим, и ей молятся о следующем:

защита от несчастного случая и бед;

избавление от душевных мук, безверия и депрессии;

исцеление от различных болезней;

поддержка женщины во время беременности и родов;

спасение от внезапной смерти без покаяния;

благополучный исход любого дела;

укрепление духовной силы и веры в Бога;

помощь в нравственном воспитании детей.

Издавна святой молятся те, кто несправедливо попал под суд или в тюрьму. Варвара обязательно встает на защиту невиновных, приближая торжество справедливости. Также подле иконы великомученицы можно испросить спасения от внезапной смерти без покаяния.

Святые образы и мощи Варвары Илиопольской обладают чудодейственной силой. Вещи, освященные на раке с ее мощами, считаются сильными талисманами.

День памяти святой Варвары: традиции 17 декабря

Утром 17 числа состоится праздничная служба в честь великомученицы Варвары Илиопольской. Священнослужители вместе с прихожанами вспомнят житие святой, ее подвиг веры и вознесут благодарственные молитвы. После службы каждый желающий сможет помолиться о здоровье близких и благоденствии своей семьи.

Великомученица по большей части является заступницей женщин. Ей молятся бездетные женщины, прося помощи в семейной жизни. Также к святой обращаются с просьбой подарить здоровье детям, просят о помощи в воспитании, о защите от несправедливости со стороны мужа и свекрови.

В 2019 году торжественная служба вновь соберет множество паломников. Истории известно немало чудес, дарованных святой, когда верующие исцелялись от недугов, чудом выживали при страшных бедствиях, получали спасение и благословение Божие, изгоняли из себя подселенцев. Все это доказывает, что великая Варвара ратует за каждого, помогает любому, кто помнит о ней и взывает к ней с чистыми помыслами. В день почитания святой паломники смогут посетить Владимирский собор в Киеве, где хранятся мощи Варвары, а также храмы с престольным праздником в честь великомученицы.

17 декабря 2019 года каждый сможет вознести молитвы святой и заручиться ее поддержкой во всех начинаниях. История ее жизни учит нас жить в вере и поступать по совести, всегда нести ответственность за свой выбор и деяния и не бояться лицом к лицу сталкиваться с трудностями.