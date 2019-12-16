Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника
Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря

Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко обнародовал новые детали

Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко обнародовал новые детали
10:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Адвокат Юлии Кузьменко показал, как она переписывалась с подругой за день до взрыва авто Шеремета.

Адвокат врача Юлии Кузьменко, которого подозревают в минировании авто Павла Шеремета, обнародовал ее переписку в мессенджере накануне взрыва. Вместе с тем, следствие утверждает, что ее телефон в тот день был неактивным.

Соответствующую публикацию адвокат Владислав Добош сделал в Facebook.

По его словам, на момент убийства Шеремета Кузьменко не была знакома с остальными фигурантами дела – Андреем Антоненко (Рифмастером), Яной Дугарь и супругами Грищенко.

"Юля Кузьменко Яну Дугарь первый раз увидела и познакомилась при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает когда точно было, может проверить. То есть, в сентябрь-октябрь 2019 года. Кстати с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, на сколько помнит лето 2018 года. Антоненко А.С.(Рифмастер) вообще незнаком с Дугарь Яной. Юля Кузьменко познакомилась с Рифмастером в 16 году точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера", – отметил он.

Адвокат утверждает, что после этого эпизода Кузьменко долго не видела "Рифмастера".

Они еще несколько раз встретились по волонтерской работе. Кроме того, он опровергает тезис следствия о том, что телефон Кузьменко 19.07.2016 года с 19 часов был неактивным, что для нее не характерно.

"19.07.2016 года. Кстати в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих)", – написал он.

Кто организовал убийство Шеремета: есть подозреваемый

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Арсен Аваков, Убийство Шеремета, Дело Шеремета, Юлия Кузьменко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
04 Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына
05 Морская капуста - ценный источник йода для организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ближайшие две субботы украинцы будут работать
Ближайшие две субботы украинцы будут работать
Названы самые влиятельные страны мира
Названы самые влиятельные страны мира
В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
Поменялись правила для банковских карт: что нужно знать
День святой великомученицы Варвары: дата, история и традиции праздника
День святой великомученицы Варвары: дата, история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь