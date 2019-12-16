Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко обнародовал новые детали

Новости Украины:Адвокат Юлии Кузьменко показал, как она переписывалась с подругой за день до взрыва авто Шеремета.

Адвокат врача Юлии Кузьменко, которого подозревают в минировании авто Павла Шеремета, обнародовал ее переписку в мессенджере накануне взрыва. Вместе с тем, следствие утверждает, что ее телефон в тот день был неактивным.

Соответствующую публикацию адвокат Владислав Добош сделал в Facebook.

По его словам, на момент убийства Шеремета Кузьменко не была знакома с остальными фигурантами дела – Андреем Антоненко (Рифмастером), Яной Дугарь и супругами Грищенко.

"Юля Кузьменко Яну Дугарь первый раз увидела и познакомилась при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает когда точно было, может проверить. То есть, в сентябрь-октябрь 2019 года. Кстати с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, на сколько помнит лето 2018 года. Антоненко А.С.(Рифмастер) вообще незнаком с Дугарь Яной. Юля Кузьменко познакомилась с Рифмастером в 16 году точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера", – отметил он.

Адвокат утверждает, что после этого эпизода Кузьменко долго не видела "Рифмастера".

Они еще несколько раз встретились по волонтерской работе. Кроме того, он опровергает тезис следствия о том, что телефон Кузьменко 19.07.2016 года с 19 часов был неактивным, что для нее не характерно.

"19.07.2016 года. Кстати в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих)", – написал он.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.