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День Николая Чудотворца 2019: история и народные традиции праздника

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День Николая Чудотворца 2019: история и народные традиции праздника
10:42 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Наравне с церковными традициями существуют народные обычаи, которые помогут правильно провести этот день.

Никола Зимний — праздник, посвященный одному из самых чтимых святых, Николаю Чудотворцу. 

Николай Угодник совершил огромное количество чудес при жизни и не оставил нас без поддержки и после своей кончины. Он является защитником людей от несчастий, болезней и сильных потрясений. Про святого говорят, что он исполняет желания, исцеляет от недугов и возвращает покой в душе.

Еще княгиня Ольга дала указ о возведении первой христианской церкви в честь Николая Чудотворца. С тех пор было построено много храмов, посвященных святому. Его называют народным заступником и почитают как "старшего" среди святых. Именно у Николая чаще всего просят заступничества и помощи. Люди свыше пяти часов стоят в очереди, чтобы поклониться его мощам и вознести ему молитвы. В народе часто говорят: "Проси Николу, а он Спасу передаст".

Зимний праздник, посвященный святому Николаю, отмечается в одно и то же время, 19 декабря. Помимо церковных традиций, мы предлагаем ознакомиться и с народными обычаями этого дня.

Народные традиции праздника

В прошлом на Николу Зимнего начинались подготовка к Рождеству, закупка к праздничному столу, походы сватов, распродажа излишек, уборка домов. Считалось, что праздник завершает старый год, поэтому многие люди торопились покончить с уже начатым и поскорее открыть дверь новому.

На Киевской Руси верили, что 19 декабря Николай Чудотворец спускается на землю и ходит по округам, обходя за один день весь мир. А спускался Никола ради того, чтобы помочь людям утеплить дома, укрыв их снегом, уплотнить крыши, скрепив их крепко льдом, и защитить от зла, прогнав нечисть и злых духов восвояси.

По народным традициям на Николу Зимнего детям обязательно дарили сладкие подарки, как на Новый год. Взрослые не ругали и не бранили малышей, ведь считали, что если обидеть в этот день ребенка, то Николай будет долго сердиться и, возможно, даже откажет в помощи.

Никто не занимался уборкой в такой праздник. Наши предки верили, что тот, кто нарушит запрет, лишится благополучия и благословения Божьего. Утром вся семья отправлялась в храм на службу, а после накрывался стол и начинались народные гулянья.

Особые приметы и обычаи на Николу Зимнего

После службы молодые девушки и юноши подготавливались к праздничным гуляньям, мастерили для себя колядные костюмы.

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Наши предки верили, что после 19 декабря наступает настоящая зима и приходят первые заморозки.

Большое обилие осадков в этот день говорит об урожайном лете и теплой осени.

Праздник в народе считается днем, подходящим для раздачи долгов.

На Николу Зимнего был принято гадать, правда, данный обычай осуждается церковью.

На Руси было принято поздравлять стихами либо искренними словами. Детям желали подарков, взрослым — спокойствия и счастья, а дому — любви. Также обязательно благодарили и самого Николу за его незримую поддержку и скорую помощь.

Соблюдение традиций и искренние молитвы, идущие от самого сердца, обязательно помогут заручиться помощью святого Угодника. Редакция dailyhoro.ru поздравляет вас с праздником и желает мира в душе.

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Праздник, Традиции, Народные традиции, День Николая Чудотворца 2019, День Николая.
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