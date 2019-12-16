В Миграционной службе готовят внедрение "виртуальных паспортов"

Новости Украины:В Государственной миграционной службе Украины готовят внедрение ID-карты в смартфоне.

В Кабинете министров Украины обсуждают идею внедрения электронного паспорта, то есть ID-карты в смартфоне. Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

По его словам, предлагается внедрить возможность использования виртуального удостоверения личности.

"Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть где этот "виртуальный паспорт"может быть использован, когда потребуется цифровая подпись, когда нужно будет предъявлять физический документ или прикладывать его к чему", - говорит Соколюк.

Он также отметил, что с таким сервисом украинцы смогут заказать электронный паспорт, который будет доступен в смартфоне через несколько минут. Такой паспорт будет действительным наряду с пластиковой картой. При этом, виртуальный документ не сможет полноценно заменить ID-карту, например, при выезде за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах.