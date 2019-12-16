В Украине разрешат двойное гражданство: как будет работать

Новости Украины:В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми.

Идея о введении двойного гражданства является в некоторой степени программой иммиграции в Украину.

Об этом в интервью “Европейской правде” сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Глава ГМС напомнил, что Президент Владимир Зеленский не раз говорил об идее легализации двойного гражданства, и первый шаг к этому уже сделан - президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в парламент.

По его словам, этот документ, "вероятно, еще должен дискутироваться в парламенте, он может быть изменен".

"Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен Президентом", - подчеркнул Соколюк.

"И здесь есть вопрос, который многое определяет: что это даст Украине? Двойное гражданство - это средство. А цель какая? ... Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину". Нам нужно наполнение Украины людьми для развития нашей страны", - уточнил он.

В то же время руководитель ГМС подчеркнул, что лозунгов "Приезжайте!" недостаточно - нужна экономическая программа, которая бы их поощряла это сделать.

Соколюк уточнил, что в настоящее время определяется, как именно будет оформлена новая процедура, "но кое-что уже понятно".

"Конституционная норма о "едином гражданстве "сохранится: она означает, что мы и далее будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - отметил он.

Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор, подчеркнул глава ГМС.

"Сейчас в мире в небольшом перечне стран есть, по разным оценкам, от 5 до 15 миллионов этнических украинцев, которые или родились в Украине, или их родители родились в Украине. Многие из них знают украинский. Их интеграция в общество будет простой", - отметил Соколюк.

Он добавил, что есть оценки, что от 3 до 5 миллионов граждан Украины находятся в Польше, Германии, Италии или в других странах на заработках.

"В большинстве случаев они сохраняют гражданство Украины, и появление в Украине конкурентной экономики многих из них автоматически вернет. Поэтому, когда мы говорим о предоставлении гражданства мигрантам из других стран, то, может быть, должна быть также экономическая программа для возвращения тех граждан Украины, кто уехал за границу временно", - убежден глава ГМС.