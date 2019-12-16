Скачать
Понедельник, 16.12.2019
В Миграционной службе готовят внедрение "виртуальных паспортов"
В Миграционной службе готовят внедрение "виртуальных паспортов"
В Украине разрешат двойное гражданство: как будет работать
В Украине разрешат двойное гражданство: как будет работать
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Мадонну "застукали" в объятиях 26-летнего танцора (Фото)
Мадонну "застукали" в объятиях 26-летнего танцора (Фото)

В Украине разрешат двойное гражданство: как будет работать

В Украине разрешат двойное гражданство: как будет работать
14:23 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми.

Идея о введении двойного гражданства является в некоторой степени программой иммиграции в Украину.

Об этом в интервью “Европейской правде” сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Глава ГМС напомнил, что Президент Владимир Зеленский не раз говорил об идее легализации двойного гражданства, и первый шаг к этому уже сделан - президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в парламент.

По его словам, этот документ, "вероятно, еще должен дискутироваться в парламенте, он может быть изменен".

"Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен Президентом", - подчеркнул Соколюк.

"И здесь есть вопрос, который многое определяет: что это даст Украине? Двойное гражданство - это средство. А цель какая? ... Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину". Нам нужно наполнение Украины людьми для развития нашей страны", - уточнил он.

В то же время руководитель ГМС подчеркнул, что лозунгов "Приезжайте!" недостаточно - нужна экономическая программа, которая бы их поощряла это сделать.

Соколюк уточнил, что в настоящее время определяется, как именно будет оформлена новая процедура, "но кое-что уже понятно".

"Конституционная норма о "едином гражданстве "сохранится: она означает, что мы и далее будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - отметил он.

В Миграционной службе готовят внедрение "виртуальных паспортов"

Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор, подчеркнул глава ГМС.

"Сейчас в мире в небольшом перечне стран есть, по разным оценкам, от 5 до 15 миллионов этнических украинцев, которые или родились в Украине, или их родители родились в Украине. Многие из них знают украинский. Их интеграция в общество будет простой", - отметил Соколюк.

Он добавил, что есть оценки, что от 3 до 5 миллионов граждан Украины находятся в Польше, Германии, Италии или в других странах на заработках.

"В большинстве случаев они сохраняют гражданство Украины, и появление в Украине конкурентной экономики многих из них автоматически вернет. Поэтому, когда мы говорим о предоставлении гражданства мигрантам из других стран, то, может быть, должна быть также экономическая программа для возвращения тех граждан Украины, кто уехал за границу временно", - убежден глава ГМС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Паспорт, Двойное гражданство, Гражданство, Максим Соколюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
04 Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
05 От кожуры до косточек: этот полезный фрукт практически безотходны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и рабочие дни на новогодние праздники: как и сколько будут отдыхать украинцы
Выходные и рабочие дни на новогодние праздники 2020
Кабмин ищет нового главу НСЗУ
Кабмин ищет нового главу НСЗУ
МИД: США согласовали нового посла Украины
МИД: США согласовали нового посла Украины
Кейт Миддлтон рассекретила первое слово младшего сына
Кейт Миддлтон рассекретила первое слово младшего сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь