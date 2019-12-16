Отчет ОБСЕ: нарушений тишины на Донбассе стало меньше, но счет все равно идет на тысячи

Новости Украины:СММ ОБСЕ отчиталась о количестве обстрелов на Донбассе за две недели.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что за две недели зафиксировали около 8,9 тысячи нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии за двухнедельный период, опубликованном сегодня.

"В период с 25 ноября по 8 декабря миссия зафиксировала примерно 8 тысяч 900 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 1600 взрывов, которые были сосредоточены преимущественно в четырех горячих точках в Донецкой области, против 12 тысяч 900 нарушений режима прекращения огня, в частности ориентировочно 3 тысячи 300 взрывов за предыдущий двухнедельный период", - заявили в СММ.

Также сказано, что СММ ОБСЕ за отчетный период подтвердила информацию об одной жертве среди гражданского населения. В частности, женщина получила огнестрельное ранение грудной клетки и открытый перелом левой руки, когда 25 ноября вместе со своим полуторагодовалым сыном шла по мосту в Марьинке. Инцидент произошел на расстоянии примерно 1 км от линии столкновения.

"С начала 2019 года количество подтвержденных миссией жертв среди гражданского населения составляет 145 человек: 18 погибших и 127 раненых", - отмечается в сообщении.