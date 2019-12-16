"Важно оставаться вне политических споров": в Минкульте прокомментировали увольнение жены Порошенко

Новости Украины:В Минкульте прокомментировали увольнение жены Порошенко из Набсовета УКФ.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский прокомментировал увольнение жены пятого президента Марины Порошенко с должности председателя Наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава Минкульта отметил, что на прошлой неделе обратился к Наблюдательному совету УКФ с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту ее председателя.

"Убежден, что для государственной институции, которой является УКФ, важно оставаться вне политических споров и исключить политизированность позиции председателя наблюдательного совета. Сегодня Марина Анатольевна подала заявление на увольнение с должности председателя наблюдательного совета УКФ", - написал он.

По словам Бородянского, новый председатель будет избран на заседании Наблюдательного совета в январе 2020 года.