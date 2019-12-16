Монахова: Мне хочется прежде всего быть адвокатом "языкового закона"

Новости Украины:Языковой омбудсмен подчеркивает, что в законе о функционировании украинского языка нет ничего страшного.

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова прежде всего стремится быть адвокатом закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом она рассказала в интервью Укринформу.

"Мне хочется прежде всего быть адвокатом закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и разъяснить, о чем в нем говорится. Людей запугали, что он страшный, но почитайте закон - там нет ничего страшного", - сказала Монахова.

По ее словам, система административной ответственности за нарушение этого закона отсрочена (статья 57 Закона вступает в силу через шесть месяцев со дня назначения уполномоченного по защите государственного языка), поэтому пока она не действует, необходимо создать условия для того, чтобы люди захотели выучить украинский и имели возможность где его выучить.

"Надо создать все предпосылки для изучения государственного языка, чтобы до штрафов дело не дошло. Должны быть организованы бесплатные курсы по изучению государственного языка в тех городах Украины, где их еще нет, и человек, который поставил себе задачу выучить язык, должен получить от государства помощь", - подчеркнула она.

Языковой омбудсмен отметила, что курсы по изучению украинского языка уже действуют во многих городах, но это должно быть более системно и доступно.

Кроме того, аппарат уполномоченного будет активно работать над популяризацией украинского языка. "...Ведь надо менять отношение к государственному языку. К сожалению, до сих пор существует много предубеждений, негативных стереотипов, есть люди, которые не определились, которые говорят: "Какая разница, на каком языке говорить?" Вот мы будем к ним обращаться, поскольку я считаю, что популяризация - это тоже форма защиты", - отметила уполномоченный.

Как сообщалось ранее, 27 ноября Кабинет министров утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.