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Денисова обсудила в Иерусалиме ратификацию соглашения о соцобеспечении

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Денисова обсудила в Иерусалиме ратификацию соглашения о соцобеспечении
03:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Людмила Денисова находиться в городе Иерусалим, в котором состоялась встреча с генеральным директором Кнессета Израиля господином Альбертом Сахаровичем.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела рабочую встречу с гендиректором Кнессета Израиля Альбертом Сахаровичем. Во время встречи обсуждался вопрос ратификации Украиной Соглашения с Израилем о социальном обеспечении. Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

"Нахожусь вместе с командой с рабочим визитом в городе Иерусалим, в рамках которого состоялась встреча с генеральным директором Кнессета Израиля господином Альбертом Сахаровичем. Во время встречи обсудили вопрос ратификации Украиной Соглашения с Израилем о социальном обеспечении, которое Израиль ратифицировал еще в 2017 году", - написала Денисова.

По ее словам, чтобы сдвинуть этот процесс Министерству социальной политики Украины необходимо получить актуальную информацию о количестве граждан Украины, которые выехали на постоянное место жительства в Израиль и имеют право на пенсию.

"Отдельно затронули проблемные вопросы, которые возникают при пересечении гражданами Украины границы Израиля, ведь на сегодняшний день посетить Израиль не смогли 5800 украинцев", - отметила она.

Денисова также подчеркнула, что положительным шагом на пути решения данной проблемы является "выполнение Декларации об интенсификации сотрудничества, которая была подписана в июле 2019 года между МВД Украины и Израиля, чтобы остановить массовые отказы во въезде гражданам двух государств".

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"Кроме того, в ближайшее время мной будут направлены соответствующие обращения в израильский Национальный институт страхования, чтобы получить актуальную статистику относительно количества наших граждан, которые постоянно проживают на территории Израиля и имеют право на пенсию", - резюмировала омбудсмен.

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Иерусалим, Соцобеспечение, Ратификация, Людмила Денисова.
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