17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары

Новости Украины:Святая великомученица Варвара считается покровительницей моряков, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников.

То ли от того, что забеливший землю снег света прибавлял, то ли из-за ясной солнечной погоды, стоявшей в эти морозные дни, но с чьей-то легкой руки пошла о Варваре Заварухе по миру молва, будто она "кусок от ночи урвала, а ко дню приточала".

Но до солнцеворота еще больше недели оставалось, так что это известие можно было отнести к разряду неверных или, скажем, преждевременных. А Варвара не светом, а крепкими морозами в народе славилась: "Придет Варюха - береги нос да ухо", "К Варвариному дню зима дорогу заварит, мосты замостит".

И все это было лишь началом декабрьских холодов, потому что "Варвара мостит, Савва гвозди острит, а Никола прибивает".

Говорят, 17 декабря в день Варвары ходит по земле сам Дед Мороз. Вздохнет поглубже - все вокруг замрет в ледяном оцепенении, скажет слово - оно снежным облаком на землю упадет, топнет ногой - затрещат, заохают в лесу деревья, стужей скованные. И не найти на лютого деда управы, разве что на теплой печи схорониться, а выходя из избы, закутаться потеплее, надвинув шапку на брови, а шарф до подбородка натянув. Хотя и в этом случае трудно будет от морозных "подщечин" уберечься, которые на лице долго красными отметинами полыхают.

В церкви 17 декабря почитается память Варвары Илиопольской, которая, согласно историческим сведениям, жила примерно в конце III века. Предание гласит, что Варвара родилась в Финикии и воспитывалась в семье язычника Диоскора. Поскольку с детства она отличалась красотой, отец запер ее в башне, чтобы скрыть от других людей. Во время своего заточения девушка часто смотрела в окно и думала о жизни, изучая окружающий мир. Впоследствии Варвара сама поняла, что создать ее смог только Творец, и ему она решила служить. Когда отец выпустил Варвару из башни, чтобы подготовить ее к замужеству, девушку воспользовалась этой возможностью для того чтобы принять христианскую веру. Отец Варвары, узнав об этом, очень сильно разгневался и приказал бичевать дочь воловьими жилами, растирая раны власяницей. Когда о поступке Варвары узнал еще и правитель, то он приказал казнить девушку, что и сделал ее отец, самостоятельно отрубив мученице голову. К слову, вместе с Варварой также была казнена и святая Иулиания, которая была сражена стойкостью девушки и тоже приняла христианскую веру. В предании также сказано, что спустя некоторое время после смерти Варвары на ее отца обрушился гнев Господа – его убило молнией.

На Киевской Руси 17 декабря крестьяне обычно отправлялись утром в церковь для того чтобы помолиться святой Варваре о здоровье и благополучии. Верили, что святая поможет избежать смерти без покаяния, которая считается самым страшным наказанием у христиан. Кроме того, Варвара была также заступницей всех женщин, которые ждали ребенка или просто просили о здоровье своих детей. Именно поэтому, в народе день Варвары часто называли Бабьим праздником.

Люди говорили о том, что с 17 декабря день становится длиннее. На самом деле, эти приметы не совсем верны, дело было несколько не так – суть в том, что снег отражал свет, а потому, светлое время суток немного продлевалось. По этой причине женщины даже старались побольше шить и прясть.

Известно, что на Киевской Руси были распространены самые разные поверья, которые включают в себя интереснейшие образы. Так, в день Варвары говорили о Морозе – высоком старике с седой бородой, который расхаживает по селам и дышит на стекла, из-за чего образуются узоры. Если Мороз слово скажет, то снег пойдет, а если ногой топнет, то деревья в лесу затрещат. Без особой необходимости в это время из дома не выходили, поскольку можно было заблудиться и замерзнуть – таковы были приметы, популярные в народе.

Приметы на 17 декабря

Варвара мостит (устанавливает санный путь), Савва гвозди острит (18 декабря морозы крепчают), а Никола прибивает (19 декабря зима в самом разгаре и до тепла еще очень далеко).

Придет Варюха, береги нос да ухо.

Все тепло да тепло, погоди - придет Варвара, заварварят и морозцы.

К холодам - небо в высыпках звезд, к теплу - слепое, тусклое.

Варвара ночи урвала, украла, день приточила.

К Варварину дню зима дорогу заварит.

На Варвару зима дорогу заварварит (заварит).

Варфарин день (17 декабря): что можно и чего нельзя делать

17 декабря Православная церковь отмечает день великомученицы Варвары. Многих волнует вопрос: можно убирать в этот день? На Варвару можно мыть посуду, готовить и убирать. Но с этой даты вводился запрет на женские работы (ткачество и прядение).

На Варвару желательно посетить церковь и помолиться святой. Если такой возможности нет, то можно помолиться и дома. Старайтесь 17 декабря ни с кем не ссориться и не сквернословить.