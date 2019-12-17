Скачать
Вторник, 17.12.2019
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Малюська опроверг слухи о своей отставке
Малюська опроверг слухи о своей отставке
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
17 декабря - приметы и обряды в Варварин день

17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары

Смотрите фото (3)
17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Святая великомученица Варвара считается покровительницей моряков, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников.

То ли от того, что забеливший землю снег света прибавлял, то ли из-за ясной солнечной погоды, стоявшей в эти морозные дни, но с чьей-то легкой руки пошла о Варваре Заварухе по миру молва, будто она "кусок от ночи урвала, а ко дню приточала".

Но до солнцеворота еще больше недели оставалось, так что это известие можно было отнести к разряду неверных или, скажем, преждевременных. А Варвара не светом, а крепкими морозами в народе славилась: "Придет Варюха - береги нос да ухо", "К Варвариному дню зима дорогу заварит, мосты замостит".

И все это было лишь началом декабрьских холодов, потому что "Варвара мостит, Савва гвозди острит, а Никола прибивает".

Говорят, 17 декабря в день Варвары ходит по земле сам Дед Мороз. Вздохнет поглубже - все вокруг замрет в ледяном оцепенении, скажет слово - оно снежным облаком на землю упадет, топнет ногой - затрещат, заохают в лесу деревья, стужей скованные. И не найти на лютого деда управы, разве что на теплой печи схорониться, а выходя из избы, закутаться потеплее, надвинув шапку на брови, а шарф до подбородка натянув. Хотя и в этом случае трудно будет от морозных "подщечин" уберечься, которые на лице долго красными отметинами полыхают.

В церкви 17 декабря почитается память Варвары Илиопольской, которая, согласно историческим сведениям, жила примерно в конце III века. Предание гласит, что Варвара родилась в Финикии и воспитывалась в семье язычника Диоскора. Поскольку с детства она отличалась красотой, отец запер ее в башне, чтобы скрыть от других людей. Во время своего заточения девушка часто смотрела в окно и думала о жизни, изучая окружающий мир. Впоследствии Варвара сама поняла, что создать ее смог только Творец, и ему она решила служить. Когда отец выпустил Варвару из башни, чтобы подготовить ее к замужеству, девушку воспользовалась этой возможностью для того чтобы принять христианскую веру. Отец Варвары, узнав об этом, очень сильно разгневался и приказал бичевать дочь воловьими жилами, растирая раны власяницей. Когда о поступке Варвары узнал еще и правитель, то он приказал казнить девушку, что и сделал ее отец, самостоятельно отрубив мученице голову. К слову, вместе с Варварой также была казнена и святая Иулиания, которая была сражена стойкостью девушки и тоже приняла христианскую веру. В предании также сказано, что спустя некоторое время после смерти Варвары на ее отца обрушился гнев Господа – его убило молнией.

На Киевской Руси 17 декабря крестьяне обычно отправлялись утром в церковь для того чтобы помолиться святой Варваре о здоровье и благополучии. Верили, что святая поможет избежать смерти без покаяния, которая считается самым страшным наказанием у христиан. Кроме того, Варвара была также заступницей всех женщин, которые ждали ребенка или просто просили о здоровье своих детей. Именно поэтому, в народе день Варвары часто называли Бабьим праздником.

Люди говорили о том, что с 17 декабря день становится длиннее. На самом деле, эти приметы не совсем верны, дело было несколько не так – суть в том, что снег отражал свет, а потому, светлое время суток немного продлевалось. По этой причине женщины даже старались побольше шить и прясть.

Известно, что на Киевской Руси были распространены самые разные поверья, которые включают в себя интереснейшие образы. Так, в день Варвары говорили о Морозе – высоком старике с седой бородой, который расхаживает по селам и дышит на стекла, из-за чего образуются узоры. Если Мороз слово скажет, то снег пойдет, а если ногой топнет, то деревья в лесу затрещат. Без особой необходимости в это время из дома не выходили, поскольку можно было заблудиться и замерзнуть – таковы были приметы, популярные в народе.

Приметы на 17 декабря

Варвара мостит (устанавливает санный путь), Савва гвозди острит (18 декабря морозы крепчают), а Никола прибивает (19 декабря зима в самом разгаре и до тепла еще очень далеко).

Придет Варюха, береги нос да ухо.

Все тепло да тепло, погоди - придет Варвара, заварварят и морозцы.

К холодам - небо в высыпках звезд, к теплу - слепое, тусклое.

Варвара ночи урвала, украла, день приточила.

Знаменательные события в истории: 17 декабря 2019 года

К Варварину дню зима дорогу заварит.

На Варвару зима дорогу заварварит (заварит).

Варфарин день (17 декабря): что можно и чего нельзя делать

17 декабря Православная церковь отмечает день великомученицы Варвары. Многих волнует вопрос: можно убирать в этот день? На Варвару можно мыть посуду, готовить и убирать. Но с этой даты вводился запрет на женские работы (ткачество и прядение).

На Варвару желательно посетить церковь и помолиться святой. Если такой возможности нет, то можно помолиться и дома. Старайтесь 17 декабря ни с кем не ссориться и не сквернословить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Обряды, 17 декабря, День Варвары, День великомученицы Варвары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 "Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
03 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
04 "Нормандский саммит": Кулеба и замгоссекретаря Госдепа согласовали дальнейшие шаги
05 Замглавы фракции "Слуга народа" о рынке земли: Решение будет принято на всеукраинском референдуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Ситуация на Донбассе: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
ООС: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
Детские фотографии известных людей (Фото)
Детские фотографии известных людей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь