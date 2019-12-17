У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Новости Украины:История имени связанна с греческим словом "Варвар", что означает инородец или чужестранец.

Имя Варвара имеет несколько версий происхождения. По самой распространённой версии, имя Варвара древнеримского или древнегреческого происхождения. Изначально "цивилизованным" римлянам казалось, что иноземцы говорят "вар-вар" – что-то непонятное. Затем, когда Римская империя разрослась и в Рим стали приезжать выходцы из колоний, их стали так и называть – Варварус. В Европу имя пришло от римлян и греков. Русское "варвар" появилось на Киевской Руси ещё во времена славян от греков, прижилось и стало распространённым обозначением иноземцев, а в дальнейшем преобразовалось в имя Варвара. Потом "варвар" в греческом языке приобрело значение "жестокий", "грубый" и соответствует современному значению этого слова.

По следующей версии, имя Варвара имеет индоевропейское происхождение, в этом имени дважды повторяется корень "вар", который означает "защита". Поэтому данное имя переводят как "двойная защита". Сходными и родственным однокоренными словами имени Варвара будут слова "варить" – т.е. обеззараживать от микробов во время термической обработки, "вара" – убежище в иранской мифологии, "варта" – сторожевая башня.

За внешним спокойствием, рассудительностью и замкнутостью Варвары часто скрываются настоящие шекспировские страсти. Этой женщине присущи робость и нерешительность, она обладает ошеломляющим терпением. Характер Варвары содержит одновременно и непреклонность, и мечтательность. С одной стороны, это властная, злопамятная и самонадеянная женщина, с другой стороны – она постоянно витает в облаках, мечтая о принцах, замках и приемах. В то же время, Варвара – скромная, терпеливая и очень трудолюбивая.

Варвара обладает прекрасным вкусом, поэтому ей подойдут профессии художника или манекенщицы. Кроме того, она может попробовать себя в программировании, педагогической, медицинской деятельности, в сфере торговли. Единственное, что не станет делать Варвара, так это вставать рано утром и отправляться на работу на завод. Варваре нужно интересное дело, которым она могла бы увлечься, тогда она точно доведет его до конца. Варя обладает завидной проницательность, что помогает ей быстрее находить общий язык с коллегами.

В любовных отношениях Варвара проявляет нерешительность. Варвара очень влюбчива, однако счастливой бывает скорее во втором браке, нежели в первом. Именно присущая Варваре терпеливость играет ключевую роль в сохранении брака. Эта женщина – отличная хозяйка, в ее жилище чисто и комфортно, она с удовольствием принимает гостей у себя дома. Вообще же, Варя – домоседка, вечеринки с участием малознакомых людей она предпочитает заменять ужином в кругу близких людей. Может быть, именно поэтому Варвара выходит замуж позже своих подруг и не всегда находит в браке долгожданное счастье.

В семейной жизни Варвара предстает женщиной-цветком, женщиной-ребенком, которая сводит с ума каждого своего поклонника. Тем не менее, партнером этой женщины станет мужчина-отец, который будет терпеть все ее выходки. Варвара умеет нравиться мужчинам, она умело одевается благодаря своему отменному художественному вкусу.

Варвара общительна, любит поболтать и с удовольствие плетет интриги. При этом она скрытна и не будет изливать душу каждой своей приятельнице. Более удачно общение складывается с мужчинами, тогда как с женщинами дружба бывает проблематичной. Варвара склонна использовать окружающих, особенно кавалеров, в достижении собственных целей. Она никогда не забудет о нанесенной обиде, но будет искусно скрывать свои чувства благодаря сдержанности. Варвара не принимает участия в жизни других, но старается вовлечь окружающих в свою жизнь. Варвара внешне общительна и дружелюбна, однако под этой маской скрывается постоянное внутреннее напряжение. Часто неправильное воспитание может сделать Варвару эгоистичной, тогда за ее сдержанностью будет прятаться холодный расчетливый ум. Если же Варвара научится раскрываться и преодолевать свою робость, то из нее получится душевная и отзывчивая женщина.

Поздравления

Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

В день Варварушки святой

Пожелаю я терпенья,

Чтоб наполнил жизнь покой,

Крепость духа и смиренье.

Пусть Варвара защитит

От врагов и темных мыслей,

Веру в Бога укрепит

И подарит тягу к жизни!

Поздравляю с Днём Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть Святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда всё получается без каких-либо сомнений, предрассудков и потерь.

Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

Поздравляю я, Варвара,

С днем прекрасным именин.

И достичь желаю в жизни

Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,

В жизни за руку ведет.

От проблем тебя укроет,

Помощь в жизни пусть дает.

Чтоб жила ты только в счастье,

Понимании и любви.

Будут силы пусть и вера

Воплотить мечты свои.

День святой Варвары, чью глубокую христианскую веру не смогли сломить никакие испытания, отмечаем сегодня. Хочется пожелать Вам добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах. Поздравляю с праздником!

Поздравляем с Днём Святой Великомученицы Варвары Илиопольской, покровительницы немощных и спасительницы от внезапной смерти. Пусть же святая защитит нас от бед, что предостерегают на каждом шагу и проведет через все опасности в целости и невредимости.

В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя её, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.

В день Святой Варвары вам

Счастья пожелаю.

Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.

Силы в жизни вам дает

Мудрая Святая.

Будет искренней молитва

И душа простая.

С Днём святой Варвары. Желаю крепкой веры в себя, правды на твоей стороне, блага в жизни и достатка. Пусть ни ветра судьбы, ни злые языки, ни умыслы посторонних не смогут сломать твой внутренний стержень, пусть каждый день дарит мир и добро.

Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю, чтобы близкие твои и друзья всегда были за тебя горой, чтобы в башне твоей души всегда царило счастье и вдохновение. Желаю никогда не испытывать боли и усталости, желаю с каждым днём открывать чистый лист своей жизни и писать там свою добрую историю.

В День заступницы Варвары

Я хочу Вам пожелать,

Чаще чтоб людей хороших

Приходилось Вам встречать.

Чтоб заступница святая

Вас от бед уберегла,

И в делах всех, непременно

Разобраться помогла.