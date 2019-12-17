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Можно ли жениться в високосный год 2020: традиции и приметы

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Можно ли жениться в високосный год 2020: традиции и приметы
09:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Предлагаем узнать, удачен ли 2020 год для заключения брака.

Свадьба — поворотный момент в жизни каждой пары. В таком деле нельзя бросаться в крайности очертя голову, не спланировав все заранее. 

Нас ждет насыщенный год, наполненный не только крутыми поворотами, но и радикальными переменами. Наступающий 2020 год пройдет под защитой Белой Металлической Крысы. Именно этот Знак открывает новый 12-летний цикл в восточном гороскопе. К тому же наступает новое десятилетие, а сам год будет високосным. Самая распространенная примета гласит, что свадьба в високосный год потерпит неудачу. Однако ждать целый год — слишком серьезное испытание. А вот обосновано ли оно, чем, и как обрести счастье — рассказывают эксперты сайта dailyhoro.ru.

Приметы про свадьбу в високосный год

Приметы, обрекающие брак на распад:

  • у молодых, которые сыграли свадьбу в високосный год, больше рисков всю совместную жизнь провести в нищете;
  • свадьба в високосный год может накликать беду;
  • заключая брачные узы в високосный год, молодожены должны помнить, что их может ждать развод в ближайшие 3 года;
  • став законными супругами в високосный год, пара обрекает себя на постоянные измены;
  • брак в високосный год лишает влюбленных уюта, тепла, любви и достатка.

Приметы, предрекающие счастливый брак:

Несмотря на бесчисленное количество плохих примет, народной памяти известны и хорошие суеверия:

  • чем больше дней в году, тем больше детей в семье;
  • чем длиннее год, тем счастливее и богаче будет семья;
  • свадьба в високосный год — вся жизнь "полная чаша";
  • муж/жена в лишний год — пирог лишний в рот;
  • женился в большом годе — жди много счастья.

К сожалению, не все приметы дошли до наших дней, но свадьбы в високосный год не были редкостью. Поэтому если вы решитесь сыграть свадьбу, просто воспользуйтесь добрыми приметами. Идите под венец после 12:00 дня, не приглашайте на свадьбу четное количество гостей, а также выберите для регистрации счастливую дату.

Каким будет 2020 год для брачного союза

С астрологической точки зрения, наступающий год, напротив, обещает быть удачным. Крыса — животное семейное, которое ценит традиции и покровительствует влюбленным. Но наряду с этим будут и свои подводные камни. Люди начнут проявлять свои лидерские качества, сталкиваться в непримиримых спорах. Все это вызовет противостояние между любящими сердцами.

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Свадьба, назначенная на 2020 год, обещает принести счастье. Правда, брак будет насыщенным, в чем-то драматичным и эмоциональным, что сможет выдержать не каждый союз. Зато не будет скучно! Влюбленным не грозит застой в отношениях, и чувства, подстегнутые Крысой, разгорятся заново даже из тлеющего уголька. Более того, Крыса считается семейным животным, которое с любовью относится к детям и дому — а значит, она окажет покровительство людям, готовым к серьезным отношениям и рождению малыша.

Не будем игнорировать тот факт, что в феврале 2020 года затесался лишний день. Да, в народе високосный год заработал себе дурную славу. В прошлом "большой" год считался годом невест: многие девушки стремились выйти замуж именно в високосный год. И многие даже давали согласие женихам, которым было стыдно отказать. Поэтому неудивительно, что возросло количество скоропалительных браков и дурных примет. Но сам по себе високосный год не несет в себе никакой мистической подоплеки. Поверьте, не стоит его бояться. Правда, и торопить события, мечтая выйти замуж в необычный год, тоже не стоит: счастье принесет лишь взаимная любовь.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 2020 год будет благоприятным временем для заключения брачных уз. И даже если вы не верите в приметы, всегда найдутся люди, которые трепетно относятся к суевериям. Чтобы их успокоить, а также чтобы не оставлять места для негатива в такой день, предлагаем узнать, как избежать всего дурного, что предрекают приметы.

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