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День Святой Варвары или Варварин день: что нельзя делать в праздник

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День Святой Варвары или Варварин день: что нельзя делать в праздник
09:49 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Ежегодно 17 декабря в народном календаре почитают Великомученицу Варвару.

В церковном календаре это день почтения памяти святой Варвары Илиопольской, жившей в конце 3 - начале 4 веков.

Другие названия праздника: "Варвара", "Варвара — ночи урвала", "Варварины морозы", "Заваруха", "Бабий праздник". Варварин день считался "бабским" праздником, поэтому женщины в этот день кудель не пряли, разрешалось только молоть толокно и трепать лён.

Варвара была дочерью влиятельного язычника в Финикии и была очень красивой. Поэтому отец решил запереть ее в башне, чтобы ее никто не видел. Перед замужеством он выпустил Варвару, чтобы она могла подготовиться к свадьбе. Девушка воспользовалась случаем и приняла крещение. Об этом узнал ее отец, разгневался, приказал пытать собственную дочь, а потом сам ее обезглавил.

Гадания на Варвару и традиции 17 декабря

По традициям на Варвару еще со времен Киевской Руси-Украины было принято устраивать гадания - девушки старались заглянуть в будущее в узнать имя суженого.

Один из распространенных способов для этого этого такой: участницы гадания прятали на ночь под подушкой три лавровых листика с именами "Ананий", "Азарий" и "Мисаил". Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.

Чтобы узнать, кто первой выйдет замуж, брали простую деревянную ложку и бросали в емкость с водой - чья ложка отойдет от края первой, та девушка и выйдет замуж раньше подруг.

Еще святой Варваре задавали вопросы. Для этого брали лист бумаги и делили его пополам. На лист высыпали полную горсть крупы, стараясь попасть в середину. Если большая часть крупы оказывалась на правой стороне - ответ положительный. Если по обеим сторонам получалось одинаковое количество крупы - то вопрос остался без ответа и в следующий раз его можно будет задать только через год.

В церквях девушки молились святой Варваре о скором и удачном замужестве, а женщины об исцелении от болезней и о здоровье ребенка.

Важным запретом в этот день считалась работа по дому - хозяйки могли только вязать и вышивать.

17 декабря на столах вареники с маком или сыром и каша считались основными блюдами.

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Что можно делать 17 декабря

Бездетным женщинам надо молиться Варваре, чтобы она помогла им забеременеть и благополучно выносить ребенка.

Отправьтесь утром к церкви, прося здоровья у Варвары для вашей семьи.

Что нельзя делать 17 декабря

Если у вас нет срочных дел, не выходите вечером из дома.

В этот день не лихословте и ни с кем не ссорьтесь.

В этот день грехом считается стирка, шитье, вышивание и любая другая домашняя работа.

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