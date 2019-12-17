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Больше дождя, чем снега: синоптики удивили прогнозом погоды на январь

Больше дождя, чем снега: синоптики удивили прогнозом погоды на январь
11:12 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Синоптики рассказали, что в январе будет много дождливых дней и сильных морозов не ожидается.

В январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Будет солнечно и сухо: в Украину идет потепление до +13

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Температурные рекорды и мокрый снег: каким будет декабрь

Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

В январе и феврале в Украине будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество

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Снег, Мороз, Синоптики, Январь, Погода в январе.
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