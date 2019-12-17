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День Святого Николая 2019: что подарить детям на День святого Николая

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День Святого Николая 2019: что подарить детям на День святого Николая
11:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Подарки детям на Николая – не просто знак любви родителей, а настоящее чудо для малышей, которые еще верят в существование святого.

Подарки на Николая – не просто проявление родительской любви, а настоящее чудо для детей. Поэтому родителям стоит проявить оригинальность, выбирая подарок для ребенка.

Приближается День святого Николая Чудотворца – один из самых ожидаемых семейных праздников. Ведь ежегодно утром 19 декабря послушные дети, да и многие взрослые, находят у себя под подушкой приятный сюрприз от святого.

Согласно традициям, святой Николай ночью тихонечко подкладывает подарки хорошим и послушным детям, а для непослушных оставляет розги.

День святого Николая: как выбрать подарок

Вопрос, какой подарок выбрать для малыша, каждый раз встает перед родителями накануне праздника Николая. Хорошо, если ребенок накануне написал святому письмо – тогда родителям останется просто выполнить его желание. Иначе же им придется проявить фантазию, чтобы оригинально поздравить свое чадо.

Выбирая подарок, родители часто руководствуются тем, чтобы он был практичен и полезен, тогда как дети хотят получить что-то красивое и необычное. Поэтому, готовя презент деткам, родителям стоит совместить приятное с полезным.

Что касается подарка для взрослого, то можно прямо спросить у друга или родственника, чего он желает, или же проявить собственную инициативу при покупке подарка.

Что подарить детям на Николая: интересные идеи

Подарок ко дню Николая очень ожидаемый для ребенка, ведь он знает, что с самого утра случится чудо – и он найдет под подушкой желанный сюрприз. Этот подарок должен быть милым и душевным, но при этом не слишком шикарным.

Сладости

Сладкие подарки являются самыми популярными на праздник Николая. Это могут быть конфеты, шоколад, шоколадные фигурки, пирожные, печенье, мармелад или киндер-сюрпризы. Чтобы это было по-настоящему празднично, можно купить готовые наборы или создать собственный сладкий подарок.

Игрушки

Беспроигрышным вариантом всегда будут игрушки. Их ассортимент сейчас поражает: различные куклы, машинки, конструкторы, мягкие игрушки. Среди них обязательно найдется то, о чем ребенок давно мечтает.

Книги

Книга – лучший подарок! Для самых маленьких можно подобрать книгу с раскрасками для дошкольников – о животных или энциклопедию, а для школьников – приключенческие произведения и фантастику.

Лыжи, сани, коньки

Катание на санках, лыжах или коньках – интересная зимняя забава, которая добавит в жизнь ребенка больше физической активности и разнообразит его досуг.

Развивающие игры

Если родители стремятся развивать творческие способности своего ребенка – хорошим вариантом подарка будут наборы для рисования и лепки, краски, раскраски, художественные творческие наборы и игры-пазлы.

Гаджеты

Это может быть что угодно, в зависимости от возраста ребенка и родительского бюджета: планшет, беспроводные наушники или новый телефон.

День Николая Чудотворца 2019: история и народные традиции праздника

Разные приятные мелочи

Для детей, которых уже давно не радуют игрушки, можно подарить, например, девочкам сережки, кулончик, шпильки, браслетки, чулочки, гетры или косметику для подростков. Мальчикам в подарок подойдут брелоки, часы или безделушки с изображениями любимого героя из мультфильма.

Одежда

Если родители хотят подарить ребенку что-то необходимое, например, свитер, футболку, модные джинсы или пижаму, то эти вещи должны быть яркими, можно с любимым героем мультфильма.

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