День Святого Николая 2019: что подарить детям на День святого Николая

Новости Украины:Подарки детям на Николая – не просто знак любви родителей, а настоящее чудо для малышей, которые еще верят в существование святого.

Подарки на Николая – не просто проявление родительской любви, а настоящее чудо для детей. Поэтому родителям стоит проявить оригинальность, выбирая подарок для ребенка.

Приближается День святого Николая Чудотворца – один из самых ожидаемых семейных праздников. Ведь ежегодно утром 19 декабря послушные дети, да и многие взрослые, находят у себя под подушкой приятный сюрприз от святого.

Согласно традициям, святой Николай ночью тихонечко подкладывает подарки хорошим и послушным детям, а для непослушных оставляет розги.

День святого Николая: как выбрать подарок

Вопрос, какой подарок выбрать для малыша, каждый раз встает перед родителями накануне праздника Николая. Хорошо, если ребенок накануне написал святому письмо – тогда родителям останется просто выполнить его желание. Иначе же им придется проявить фантазию, чтобы оригинально поздравить свое чадо.

Выбирая подарок, родители часто руководствуются тем, чтобы он был практичен и полезен, тогда как дети хотят получить что-то красивое и необычное. Поэтому, готовя презент деткам, родителям стоит совместить приятное с полезным.

Что касается подарка для взрослого, то можно прямо спросить у друга или родственника, чего он желает, или же проявить собственную инициативу при покупке подарка.

Что подарить детям на Николая: интересные идеи

Подарок ко дню Николая очень ожидаемый для ребенка, ведь он знает, что с самого утра случится чудо – и он найдет под подушкой желанный сюрприз. Этот подарок должен быть милым и душевным, но при этом не слишком шикарным.

Сладости

Сладкие подарки являются самыми популярными на праздник Николая. Это могут быть конфеты, шоколад, шоколадные фигурки, пирожные, печенье, мармелад или киндер-сюрпризы. Чтобы это было по-настоящему празднично, можно купить готовые наборы или создать собственный сладкий подарок.

Игрушки

Беспроигрышным вариантом всегда будут игрушки. Их ассортимент сейчас поражает: различные куклы, машинки, конструкторы, мягкие игрушки. Среди них обязательно найдется то, о чем ребенок давно мечтает.

Книги

Книга – лучший подарок! Для самых маленьких можно подобрать книгу с раскрасками для дошкольников – о животных или энциклопедию, а для школьников – приключенческие произведения и фантастику.

Лыжи, сани, коньки

Катание на санках, лыжах или коньках – интересная зимняя забава, которая добавит в жизнь ребенка больше физической активности и разнообразит его досуг.

Развивающие игры

Если родители стремятся развивать творческие способности своего ребенка – хорошим вариантом подарка будут наборы для рисования и лепки, краски, раскраски, художественные творческие наборы и игры-пазлы.

Гаджеты

Это может быть что угодно, в зависимости от возраста ребенка и родительского бюджета: планшет, беспроводные наушники или новый телефон.

Разные приятные мелочи

Для детей, которых уже давно не радуют игрушки, можно подарить, например, девочкам сережки, кулончик, шпильки, браслетки, чулочки, гетры или косметику для подростков. Мальчикам в подарок подойдут брелоки, часы или безделушки с изображениями любимого героя из мультфильма.

Одежда

Если родители хотят подарить ребенку что-то необходимое, например, свитер, футболку, модные джинсы или пижаму, то эти вещи должны быть яркими, можно с любимым героем мультфильма.