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Не смогли реализоваться: руководители МОЗ и ЦОЗ покидают должности

Не смогли реализоваться: руководители МОЗ и ЦОЗ покидают должности
12:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Младена Качурец и Владимир Курпита покидают Министерство здравоохранения Украины.

Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец и директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита написали заявление об увольнении из МОЗ по собственному желанию.

Об этом они сообщили на своих страницах Facebook.

Качурец рассказала, что основной причиной ее отставки является то, что в Минздраве до сих пор не утверждено распределение обязанностей между заместителями, из-за чего они не могут полноценно реализовать свои полномочия.

"Все попытки инициировать налаживание такой работы, собраться вместе с командой заместителей и руководителями подразделений Минздрава, определить стратегическое видение, обсудить ключевые политические решения и курс - чтобы каждый в Министерстве понимал цели и логику тех или иных шагов - игнорировались или блокировались", - пишет замминистра.

Замглавы Минздрава надеется на формирование команды до конца недели

Директор ЦОЗ объяснил свое заявление "отсутствием должного диалога о дальнейшем месте данного Центра и его дальнейшей роли как координирующей структуры общественного здоровья".

При этом заместитель Скалецкой отмечает, что намерения работать над "воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы" будут продвигаться ею и в дальнейшем, однако с другим составом МОЗ.

"Оставаться в дальнейшем в должности для меня по многим причинам - это компромисс с совестью, на который я не пойду", - подытожила Качурец.

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Все по теме:

Минздрав, МОЗ, ЦОЗ, Владимир Курпита, Зоряна Скалецкая, Младена Качурец.
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