Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе

Новости Украины:Эти блюда не желательны для новогоднего стола в год белой металлической крысы.

Все мы из мультфильмов знаем, что крысы любят сыр. Поэтому и в Новом году без него не обойтись, только к выбору этого продукта стоит отнестись ответственно. К столу советуют подавать только те сорта сыра, которые отличаются нейтральным вкусом и запахом.

В основном блюде не должны присутствовать жирные виды мяса. Поэтому лучше воздержаться от свинины баранины, гуся и утки. Эксперты советуют остановить свой выбор на курице, говядине и индейке.

Что касается рыбы, то скумбрии и селедке лучше предпочесть другие нежирные сорта. Например, тилапия, минтай и путассу. При этом на столе не должно быть слишком много рыбы. Также следует отказаться от острых блюд, в том числе от корейской моркови и спаржи в качестве закуски.

Отдельное внимание стоит уделить напиткам. От крепкого алкоголя придется отказаться. Шампанское и игристые вина будут уместны в этот праздник.

В новогоднюю ночь также следует отказаться от кофе и крепкого чая.

По традиции китайцы не встречают год Крысы блюдами, в которых содержатся капустные и бобовые культуры. Считается, что их вкус может оскорбить хозяйку наступающего Нового года.

Из фруктов следует отдать предпочтение мандаринам, апельсинам, бананам, яблокам и грушам и исключить любые экзотические, вроде папайи, маракуйи и манго. Что касается сладкого, то следует избегать желейных десертов. Все дело в том, что знак быка — дружественный крысе, а в производстве желатина используют рога, хрящи и сухожилия крупного скота.

Ничего страшного, если ни одна из этих рекомендаций не будет соблюдена. Ведь по восточному календарю год крысы наступит только 25 января 2020 года.