Скачать
Вторник, 17.12.2019
Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев
Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев
Киев инициирует расширение санкций против России
Киев инициирует расширение санкций против России
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря

Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе

Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
13:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины:Эти блюда не желательны для новогоднего стола в год белой металлической крысы.

Все мы из мультфильмов знаем, что крысы любят сыр. Поэтому и в Новом году без него не обойтись, только к выбору этого продукта стоит отнестись ответственно. К столу советуют подавать только те сорта сыра, которые отличаются нейтральным вкусом и запахом.

В основном блюде не должны присутствовать жирные виды мяса. Поэтому лучше воздержаться от свинины баранины, гуся и утки. Эксперты советуют остановить свой выбор на курице, говядине и индейке.

Что касается рыбы, то скумбрии и селедке лучше предпочесть другие нежирные сорта. Например, тилапия, минтай и путассу. При этом на столе не должно быть слишком много рыбы. Также следует отказаться от острых блюд, в том числе от корейской моркови и спаржи в качестве закуски.

Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елкуЧитать полностью

Отдельное внимание стоит уделить напиткам. От крепкого алкоголя придется отказаться. Шампанское и игристые вина будут уместны в этот праздник.

В новогоднюю ночь также следует отказаться от кофе и крепкого чая.

По традиции китайцы не встречают год Крысы блюдами, в которых содержатся капустные и бобовые культуры. Считается, что их вкус может оскорбить хозяйку наступающего Нового года.

Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу

Из фруктов следует отдать предпочтение мандаринам, апельсинам, бананам, яблокам и грушам и исключить любые экзотические, вроде папайи, маракуйи и манго. Что касается сладкого, то следует избегать желейных десертов. Все дело в том, что знак быка — дружественный крысе, а в производстве желатина используют рога, хрящи и сухожилия крупного скота.

Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок

Ничего страшного, если ни одна из этих рекомендаций не будет соблюдена. Ведь по восточному календарю год крысы наступит только 25 января 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запрет, Новый год, Новогодний стол, Новый год 2020, Год крысы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
03 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
04 Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
Украинцев предупредили о росте налогов: сколько будут платить ФЛП
Рост налогов: сколько в 2020-м будут платить ФЛП
Под Радой произошли столкновения: полицейских облили зеленкой
Под Радой произошли стычки протестующих с полицией
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь