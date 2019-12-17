"Вкусно по-украински": Зеленский нашел отечественные продукты в бакинском магазине (Фото)

Новости Украины:Владимиру Зеленскому показали в Баку магазин с украинскими сырами и колбасами

В столице Азербайджана — Баку местный бизнесмен открыл сеть магазинов, где продают украинские сыры, йогурты, колбасы и соки.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook и показал фотографии из магазина.

"Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен открыл уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан", - отметил Президент.

Как сообщалось, 16-17 декабря Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

В ходе переговоров Украина и Азербайджан договорились организовать линию межгосударственной правительственной связи и сотрудничать в сфере урегулирования и ведения бизнеса.