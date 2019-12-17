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Вторник, 17.12.2019
"Звучат не голоса фермеров, а политические лозунги": Зеленский отреагировал на столкновения под Радой
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"Звучат не голоса фермеров, а политические лозунги": Зеленский отреагировал на столкновения под Радой

"Звучат не голоса фермеров, а политические лозунги": Зеленский отреагировал на столкновения под Радой
22:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский прокомментировал стычки под Верховной Радой.

Президент Украины Владимир Зеленский усматривает в произошедших во вторник под зданием парламента в центре Киева столкновениях проявление сопротивления реформам новой власти со стороны "старых элит".

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - написал Зеленский в своем телеграмм-канале во вторник вечером.

По словам президента, это не путь цивилизованной страны и если украинцы хотят лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе.

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - написал Зеленский.

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Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник одновременно проходили 4 акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходила акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестовали противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

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Верховная Рада, Протесты, Земельная реформа, Владимир Зеленский.
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